Amansız bir hastalıkla mücadele ediyordu... Eski CHP'li isim hayatını kaybetti!

Bilecik'te eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Janrat Karaahmet hayatını kaybetti. Bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden CHP'nin bir önceki dönem İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Janrat Karaahmet, zatürre nedeniyle dün hayatını kaybetti. Karaahmet'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bilecik Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, Bayırköy Belediy

Amansız bir hastalıkla mücadele ediyordu... Eski CHP'li isim hayatını kaybetti!

Bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden CHP'nin bir önceki dönem İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Janrat Karaahmet, zatürre nedeniyle dün hayatını kaybetti.

Karaahmet'in cenazesi, dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bilecik Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, CHP Merkez İlçe Başkan Yardımcıları Burak Aslım ve Mert Kılıç, il genel meclis üyeleri, eski il başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda seveni katıldı.

Öte yandan cenazeye CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün katılmadığı, CHP'li belediye başkanlarından ise sadece Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz'in katıldığı görüldü.

Kaynak: İHA

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