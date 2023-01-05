Altılı Masa'nın onuncu toplantısı: Liderler Gelecek Partisi'nde

Altılı Masa'da bulunan altı partinin lideri bugün Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde bir araya geliyor. Altı partinin lideri Gelecek Partisi Genel Merkezi'ne gelmeye başladı.

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Altılı Masa'nın onuncu toplantısı: Liderler Gelecek Partisi'nde

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ev sahipliğinde Altılı Masa bugün onuncu kez toplanıyor.

Gündemde, Altılı Masa’nın hükümet programı niteliğindeki ‘Temel Politikalar’ belgesi var. Bu metne masada son şekli verilecek. Masada başörtüsüne ilişkin anayasa teklifinde nasıl bir tutum alınacağı da konuşulacak.

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DAVUTOĞLU GENEL MERKEZE GELDİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkezine gelerek diğer liderleri beklemeye başladı. 

İlk gelen isim Kılıçdaroğlu

Altılı Masa'nın kritik toplantısına ilk gelen isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı.

Altılı Masa'nın onuncu toplantısı: Liderler Gelecek Partisi'nde - Resim : 2

Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde

 Kritik toplantıya katılmak için Genel Merkez'e ulaşan ikinci isim Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal oldu.

Altılı Masa'nın onuncu toplantısı: Liderler Gelecek Partisi'nde - Resim : 3

Ali Babacan, kritik toplantı için Genel Merkez'de

Kritik toplantıya katılmak için Genel Merkez'e ulaşan üçüncü isim DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu.

Altılı Masa'nın onuncu toplantısı: Liderler Gelecek Partisi'nde - Resim : 4

Meral Akşener alkışlandı

 Saat 12:12'de Gelecek Partisi Genel Merkezi'ne ulaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, alkışlarla karşılandı.

Altılı Masa'nın onuncu toplantısı: Liderler Gelecek Partisi'nde - Resim : 5

Temel Karamollaoğlu, Genel Merkez'e son ulaşan isim

Altılı Masa'nın toplantısına katılmak için Gelecek Partisi Genel Merkezi'ne ulaşan son isim Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu. 

Beş liderin de Gelecek Partisi Genel Merkezi'ne ulaşması ile kritik toplantı başladı.

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