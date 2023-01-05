Altılı Masa'nın liderlerinden "Yarının Türkiye'si İçin Cesaret Zamanı" mesajı

GERÇEK GÜNDEM /

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi bugün Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu önderliğinde onuncu kez bir araya gelecek.

Altılı Masa’nın bugünkü toplantısında hükümet programı niteliğindeki ‘Temel Politikalar’ belgesine son şeklinin verilmesinin ve AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu başörtüsüne ilişkin Anayasa teklifinde nasıl bir tutum alınacağının konuşulması bekleniyor.

"ADAY KONUSU MUTLAKA AÇILIR"

Diğer yandan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ise Halk TV’den İsmail Saymaz'a ortak aday konusunun bugünkü toplantıda konuşulacağını, "Bu konu mutlaka açılır. Gündeme gelir. Türkiye’nin gündemine bu kadar girdikten sonra orada hiç konuşulmaması olmaz. Altılı masadan biri de olabilir, dışarıdan da olabilir. Biz ‘İlle de genel başkanlardan biri olsun’ demedik. Ama ‘genel başkanlar olamaz’ da denmedi. Mühim olan, seçilme şansı yüksek bir aday olmalı" sözleriyle aktardı.

"YARININ TÜRKİYE'Sİ İÇİN CESARET ZAMANI"

Altılı Masa'nın üyelerinden ise bugün "Yarının Türkiye'si İçin Cesaret Zamanı" başlıklı bir video paylaşımı geldi. Sosyal medyada kısa sürede çok sayıda paylaşılan videoda altı liderin Türkiye'de birlik, beraberlik ve demokrasi için yapılan mücadeleyi vurguladıkları sözleri yer aldı.