Altılı Masa'nın liderlerinden "Yarının Türkiye'si İçin Cesaret Zamanı" mesajı

Altılı Masa'nın onuncu toplantısında konuşulacak başlıklar Türkiye'nin gündemini belirlerken altı liderin "Yarının Türkiye'si için Cesaret Zamanı" mesajı kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

Altılı Masa'nın liderlerinden "Yarının Türkiye'si İçin Cesaret Zamanı" mesajı

GERÇEK GÜNDEM /

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi bugün Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu önderliğinde onuncu kez bir araya gelecek.

Altılı Masa’nın bugünkü toplantısında hükümet programı niteliğindeki ‘Temel Politikalar’ belgesine son şeklinin verilmesinin ve AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu başörtüsüne ilişkin Anayasa teklifinde nasıl bir tutum alınacağının konuşulması bekleniyor. 

"ADAY KONUSU MUTLAKA AÇILIR"

Diğer yandan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ise Halk TV’den İsmail Saymaz'a ortak aday konusunun bugünkü toplantıda konuşulacağını, "Bu konu mutlaka açılır. Gündeme gelir. Türkiye’nin gündemine bu kadar girdikten sonra orada hiç konuşulmaması olmaz. Altılı masadan biri de olabilir, dışarıdan da olabilir. Biz ‘İlle de genel başkanlardan biri olsun’ demedik. Ama ‘genel başkanlar olamaz’ da denmedi. Mühim olan, seçilme şansı yüksek bir aday olmalı" sözleriyle aktardı.

"YARININ TÜRKİYE'Sİ İÇİN CESARET ZAMANI"

Altılı Masa'nın üyelerinden ise bugün "Yarının Türkiye'si İçin Cesaret Zamanı" başlıklı bir video paylaşımı geldi. Sosyal medyada kısa sürede çok sayıda paylaşılan videoda altı liderin Türkiye'de birlik, beraberlik ve demokrasi için yapılan mücadeleyi vurguladıkları sözleri yer aldı.

 
Etiketler
altılı masa CHP 2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim
CHP'li ve İYİ Partili iki vekilin dokunulmazlığı kalkabilir Siyaset 05 Ocak 2023 11:34
Gündem olmuştu: Soylu AKP grubunda merdivenlere oturdu, bakanlıktan açıklama geldi Siyaset 05 Ocak 2023 11:30
Mansur Yavaş: 90 milyon TL tutarında desteğimizi yatırdık Siyaset 05 Ocak 2023 11:22
Sinan Ateş, ‘FETÖ Komisyonu’nun başındaymış Siyaset 05 Ocak 2023 11:00
ÇOK OKUNANLAR
Z kuşağı anketinde işler değişti: Siyasi partilere yeniden hesap yaptıracak sonuçlar Z kuşağı anketinde işler değişti: Siyasi partilere yeniden hesap yaptıracak sonuçlar
61 ilde yapılan dev anketten AKP'ye kötü haber: Seçmen geri dönmüyor! 61 ilde yapılan dev anketten AKP'ye kötü haber: Seçmen geri dönmüyor!
Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici: '2,5 milyon genç oy kullanamayacak!' Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici: '2,5 milyon genç oy kullanamayacak!'
İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi
Yüzde 30 zamlı maaş tablosu belli oldu: İşte en düşük SSK ve Bağkur emeklisi maaşı Yüzde 30 zamlı maaş tablosu belli oldu: İşte en düşük SSK ve Bağkur emeklisi maaşı