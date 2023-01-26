Altılı Masa'nın 11. toplantısı başladı: Liderler İYİ Parti'ye geldi

GERÇEK GÜNDEM

İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Altılı Masa'nın 11. toplantısı başladı.

İYİ Parti Genel Merkezi'ne ilk gelen isim Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu oldu. İkinci gelen isim ise Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Üçüncü isim DEVA Partisi lideri Ali Babacan olurken, dördüncü isim Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal oldu. İYİ Parti binasına son gelen isim ise Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu oldu.

Ev sahibi Meral Akşener, genel başkanları kapıda karşıladı. Tüm liderlerin gelmesiyle birlikte saat 12.15 itibarıyla Altılı Masa'nın 11. toplantısı başladı.

GÜNDEMDEKİ KONULAR

Altılı Masa'nın gündemindeki en önemli konu başlıklarından biri cumhurbaşkanı adayı. Liderler bu toplantıda ilk kez adaylık konusunu ele alacak. Ancak kesin bir karar alınması beklenmiyor. Ortak adayın ismi şubat ayında kamuoyuyla paylaşılacak.

Altılı Masa 30 Ocak tarihinde ise geçiş sürecinin yol haritasını açıklayacak. Öte yandan, cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi de kamuoyu ile paylaşılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem