Altılı Masa'nın 10'uncu buluşmasından ilk fotoğraflar

Altı siyasi parti genel başkanının onuncu toplantısından ilk fotoğraf kareleri ve görüntüler paylaşıldı.

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Altılı Masa'nın 10'uncu buluşmasından ilk fotoğraflar - Resim: 1

Altı siyasi parti genel başkanının onuncu toplantısından ilk fotoğraf kareleri ve görüntüler paylaşıldı.

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Altılı Masa'nın 10'uncu buluşmasından ilk fotoğraflar - Resim: 2

Altı siyasi parti genel başkanının onuncu toplantısı bugün saat 12.00’de, Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde başladı.

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Altılı Masa'nın 10'uncu buluşmasından ilk fotoğraflar - Resim: 3

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, beş genel başkanı Genel Merkez binası önünde tek tek karşıladı.

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Altılı Masa'nın 10'uncu buluşmasından ilk fotoğraflar - Resim: 4

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal; Gelecek Partisi Genel Merkezi’nin girişinde Ahmet Davutoğlu ile beraber fotoğrafı çektirdikten sonra içeriye geçti.

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