Altılı Masa'nın 10'uncu buluşmasından ilk fotoğraflar
Altı siyasi parti genel başkanının onuncu toplantısından ilk fotoğraf kareleri ve görüntüler paylaşıldı.
Altı siyasi parti genel başkanının onuncu toplantısından ilk fotoğraf kareleri ve görüntüler paylaşıldı.
Altı siyasi parti genel başkanının onuncu toplantısı bugün saat 12.00’de, Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde başladı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, beş genel başkanı Genel Merkez binası önünde tek tek karşıladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal; Gelecek Partisi Genel Merkezi’nin girişinde Ahmet Davutoğlu ile beraber fotoğrafı çektirdikten sonra içeriye geçti.