Altılı Masa bugün toplanıyor: Gündem seçim tarihi ve deprem

Türkiye'de meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında 18 Haziran'da olan ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Bülent Arınç'tan seçimlerin ertelenmesi gerektiği yönünde bir açıklama gelmişti. Altılı Masa da bu konuda harekete geçerek bugün bir araya geliyor.

SEÇİMLERİN ERTELENMESİNE KARŞI MESAJ VERECEKLER

Altılı Masa, 13 Şubat'ta yapacağı toplantıyı deprem nedeniyle ertelemişti. Masa, bugün saat 14.00'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelirken, gündem maddeleri ise seçim olacak. İttifakın toplantı sonrasında, deprem felaketi ile gündeme gelen seçimlerin ertelenmesi konusuna karşı olduklarını belirten bir mesaj vermesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYI KONUŞULMAYCAK

Öte yandan ise en merak edilen konulardan birisi olan Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı konusunun ise bu toplantıda gündeme gelmesi beklenmiyor. Altılı Masa'nın bir diğer gündem maddesi ise deprem olacak.