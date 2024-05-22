Ali Mahir Başarır'dan Bakan Uraloğlu'na 'özel jet' eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, iktidarın uygulamaya koyduğu kamuda tasarruf tedbirlerini hatırlatarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun Leipzig'deki Uluslararası Ulaştırma Forumu Zirvesi’ne katılmak üzere Almanya'ya özel jetle gitmesini eleştirdi.

Başarır, "Neden özel uçakla gidiyorsun ve kimin uçağıyla gidiyorsun? Gittiğin uçak Rönesans'a ait. Utanç verici bir tablo. Nasıl bir ilişkin var? Neden onun uçağına biniyorsun? Ücret ödedin mi? Tasarruf tedbirleri diyoruz, beyefendiler çok küçük bir toplantı için özel uçakla Almanya'ya gidiyor, yazık" ifadelerini kullandı.

İktidarın uyguladığı kamuda tasarruf tedbirlerini hatırlatan Başarır, Bakan Uraloğlu'na "Neden tarifeli uçakla gitmiyorsun?" diye sordu.

Başarır, Bakanın özel jet kullanımını "utanç verici" olarak nitelendirdi ve Bakanın bu konuda açıklama yapması gerektiğini vurguladı.