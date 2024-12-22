Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa Çağrısına Yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeni anayasa, Türkiye için lüks değil, çok geç kalmış bir ihtiyaçtır" açıklamasına DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan yanıt geldi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına tepki göstererek sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Ali Babacan, anayasa çağrısına karşılık "Yapılmışı var" diye yanıt verdi.

NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Muğla'da yaptığı bir konuşmada anayasa için çağrıda bulunarak muhalefete tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Muhalefet demek her şeye karşı çıkmak, her şeye itiraz etmek midir? Şu hakikati açık ve net ifade etmek durumundayım; muhalefet samimi çağrılarımıza kulak tıkasa da siviller eliyle yapılmış demokratik, kuşatıcı ve özgürlükçü bir anayasa ihtiyacımız var. Yeni anayasa, Türkiye için lüks değil, çok geç kalmış bir ihtiyaçtır. Bu yönde atılacak bir adım Türkiye Yüzyılı hedefimize daha kolay, daha hızlı ulaşılmasını sağlayacaktır.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın da yeni anayasa iradesi zaten güçlüdür, diridir, dinamiktir. Son yılların en çoğunlukçu aritmetiğine sahip 28'inci Dönem'de Meclis'in kendisinden bekleneni özellikle yerine getirmesini ümitle arzu ediyoruz. İnşallah böylece evlatlarımıza daha özgür, daha müreffeh ve güçlü bir ülke bırakma ülkümüze biraz daha yaklaşmış olacağız."

Kaynak: Haber Merkezi