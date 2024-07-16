Ali Babacan, Özgür Özel'i Ziyaret Edecek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhuriyet Halk Partisi’ne ziyaret gerçekleştirecek.

Ali Babacan, 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 12.30’da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e ziyarette bulunacak.

KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Bu arada Ali Babacan, bugün yeni anayasa çalışmaları kapsamında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Görüşme sonrasında açıklama yapan Babacan, "TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un daveti üzerine kendisine heyetimizle beraber bir ziyarette bulunduk. Konumuz yeni anayasa çalışmalarıydı. Yeni anayasa çalışmalarının öncelikle süreç yönetimi ve usulüyle alakalı görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

DEVA Partisi’nin parti programında yeni bir anayasanın gerekliliğinin yer aldığını söyleyen Babacan, "Yani yeni anayasanın ana çatısının nasıl olması gerektiği, unsurlarının ne olması gerektiğini ifade eden bir Demokrasiye Geçiş Eylem Planı hazırladık... Adil bir yargı sistemini nasıl işlemesi gerektiğini ifade eden Adil Yargı Eylem Planımızı açıkladık" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN ANAYASANIN UYGULANMASI'

Babacan, "Anayasa’nın, bir siyaset biliminin, toplum biliminin yansıması olarak ortaya çıkması gereken bir hukuk normu olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasiyi hedefleyen bir anayasa metninden bahsetmemiz gerekiyor" diye konuştu. Önemli olanın anayasada yer alan maddelerin uygulanması olduğunu söyleyen Babacan, şunları kaydetti:

"Anayasada yazanlar gerçekten uygulanıyor mu? Yoksa anayasa bir üst hukuk normu olarak değil de kul yazımı bir belge olarak mı kabul ediliyor? Ülkeyi yöneten anlayışın özellikle şu son 5-6 yıllık uygulamalarına baktığımızda anayasa maddelerine uyulmayabileceği, gerektiği zaman anayasanın uygulanmayacağını fiiliyatta görüyoruz. Ülkenin özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı bir yönetim anlayışının olması gerektiği konusunda anlaşabilmek gerekiyor.”