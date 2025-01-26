Ali Babacan Canlı Yayında Adaylığını Açıkladı

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, katıldığı bir canlı yayında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Babacan, "Yeni Yol Grubu içerisindeki işbirliğini zaman içerisinde göreceğiz. Ancak şunu söyleyebilirim ki DEVA Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Ali Babacan’dır" diyerek Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Ali Babacan Canlı Yayında Adaylığını Açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tv100'de Talat Atilla ile Pazar Siyaseti programına konuk oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya faciası, halasıyla ilgili ortaya atılan iddialar ve olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuştu.

'FACİANIN SORUMLUSU SİSTEM'

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili DEVA lideri, "İlgili kurumların pek çoğu sorumlu. Mesela o tesisi işleten mal sahibi sorumlu. Bana göre asıl sorumlu sistem. Sistemde büyük boşluklar var. Doğru düzgün kural koymazsanız, kurala uymayan için ağır bir müeyyide koymazsınız tablo ağır olur. Yangın kurallarını koyma, bunları denetleme ve sorumlulara ceza verme konusunda boşluk var. Devlet Denetleme Kurulu tarafından tepeden denetleme yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Ali Babacan Canlı Yayında Adaylığını Açıkladı - Resim : 1

'HALAM HAKKINDAKİ İDDİALAR KÜLLİYEN YALAN'

Halasının Yahudi mezarlığına defnedildiğini iddiasına tepki gösteren Babacan, "Bu iddialar külliyen yalan. Hatice Babacan benim halamdır. Diyorlar ki ‘Hatice Babacan Fehmi Koru’nun eşidir.’ Fehmi Bey başkasıyla evli çoluğu çocuğu olan bir insan. Hatice Babacan öldü diyorlar yalan. Halam sağ benim. Sağ olan birisi hangi mezarlığa, nasıl gömülüyormuş ya? Bunun vebali o kadar büyük ki..." dedi.

'DEVA'NIN ADAYI ALİ BABACAN'DIR'

Talat Atilla'nın "Siz Cumhurbaşkanı adayı mısınız? Yeni Yol Grubu kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkaracak mı?" sorusuna da yanıt veren Babacan, "Yeni Yol Grubu içerisindeki işbirliğini zaman içerisinde göreceğiz. Ancak şunu söyleyebilirim ki DEVA Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Ali Babacan’dır" ifadelerini kullandı.

Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Bolu' ÇağrısıBabacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Bolu' ÇağrısıGüncel
Yeni Yol Partisi'nden Meclis’te İlk Grup Toplantısı! Ali Babacan Konuştu: Milletimizi İki Seçenek Arasında BırakamayızYeni Yol Partisi'nden Meclis’te İlk Grup Toplantısı! Ali Babacan Konuştu: Milletimizi İki Seçenek Arasında BırakamayızSiyaset

Kaynak: ANKA

Etiketler
Ali Babacan Cumhurbaşkanlığı
Son Güncelleme:
Zafer Partililere Gece Yarısı Baskını Zafer Partililere Gece Yarısı Baskını
Birçok Gezginin Tercih Ettiği 3 Vizesiz Ülke! Akın Akın Ziyaret Alıyorlar Birçok Gezginin Tercih Ettiği 3 Vizesiz Ülke! Akın Akın Ziyaret Alıyorlar
Öğrenen Bir Daha Ağzına Sürmeyecek: Aç Karnına Kahve İçmenin Zararı Öğrenen Bir Daha Ağzına Sürmeyecek: Aç Karnına Kahve İçmenin Zararı
Bakan Fidan’dan Suriye ve Irak Mesajı: PKK'yı Terör Örgütü Olarak Tanımlamalı Bakan Fidan’dan Suriye ve Irak Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! SGK'dan Maaş Alan Emekliler İçin Flaş Karar SSK, Bağkur ve Tüm Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak
2 Yıldır Mahkeme Süreciyle Boğuşan Ayakkabı Devi İflas Bayrağını Çekti: 180 Mağaza Kepenk İndirdi 2 Yıldır Mahkeme Süreciyle Boğuşan Ayakkabı Devi İflas Bayrağını Çekti: 180 Mağaza Kepenk İndirdi
EFT ve Havale ile Para Transferinde Yeni Dönem Başlıyor! Artık Bu Şekilde Yapılacak EFT ve Havalede Yeni Dönem
B Sınıfı Ehliyeti Olup Bunu Yapmayan Yandı! Hem Rekor Para Cezası Var Hem de Ehliyetine Anında El Konulacak B Sınıfı Ehliyeti Olup Bunu Yapmayan Yandı! Hem Rekor Para Cezası Var
Ne Boğaziçi Ne de ODTÜ! Dünya Sıralamasında Liderliği Kapan Türk Üniversitesi Şaşırttı Ne Boğaziçi Ne de ODTÜ! Dünya Sıralamasında Liderliği Kapan Türk Üniversitesi Şaşırttı