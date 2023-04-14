Alf Araştırma'dan yeni anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın önünde; Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranları belli oldu

Anket sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 adaylı seçim yarışını önde götürüyor. Araştırmaya göre Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 3,5 puan fark atıyor. Ankette dikkat çeken başka bir detay ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oy oranı oldu.

Diğer cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Sinan Oğan da ankette yerini aldı. İşte Alf Araştırma'nın çalışmasının dikkat çeken sonuçları: