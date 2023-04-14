Alf Araştırma'dan yeni anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın önünde; Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranları belli oldu
Alf Araştırma'nın gerçekleştirdiği ankette de Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın önünde yer aldı. Fark yüzde 3.5 olurken Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 6.5 oldu.
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Alf Araştırma Şirketi 8 - 12 Nisan tarihlerinde, 26 ilde 2 bin 340 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan cumhurbaşkanı seçimi anketinin sonuçlarını yayımladı.
Anket sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 adaylı seçim yarışını önde götürüyor. Araştırmaya göre Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 3,5 puan fark atıyor. Ankette dikkat çeken başka bir detay ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oy oranı oldu.
Diğer cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Sinan Oğan da ankette yerini aldı. İşte Alf Araştırma'nın çalışmasının dikkat çeken sonuçları:
Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,4
Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43,9