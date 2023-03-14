Aksoy Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy açıkladı: Seçmen kararını verdi!

"DESTEK YÜZDE 92'YE ÇIKTI"

"Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanması ile birlikte CHP seçmenindeki destek %92’ye çıktı" “Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı bloklarını oluşturan partilerin seçmenleri toplamda birbirine yakın oranları oluşturuyor. Bu nedenle HDP seçmeni kimden yana tavır alırsa seçimi o kazanacak” diyen Aksoy, HDP seçmeninin CHP liderine oy vermekte kararlı olduğunu belirterek şunları söyledi: