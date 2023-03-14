Aksoy Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy açıkladı: Seçmen kararını verdi!
AKSOY Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy, seçmenin kararını verdiğini söyleyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
AKSOY Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy, seçmenin kararını verdiğini söyledi. Millet İttifakı’nda çıkan krizin müzakere ve anlaşmaya dayalı siyaseti hatırlattığını söyleyen Aksoy, 2021 yılında çıkan büyük orman yangınlarında “cumhurbaşkanının talimatıyla “harekete geçilmesini hatırlatarak, bu süreçte Erdoğan’ın önüne geçen Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanmasıyla birlikte farkı daha da açtığını ifade etti.
Cumhuriyet gazetesine yazan Aksoy, “Uzun süredir seçmenin büyük bölümünün görüşünü belirlediğini ve buna bağlı kaldığını görüyoruz. Devasa kamu bütçeleri ile hayata geçirilen projeler iktidarda maksimum 4-5 puan artış yaratırken milyonlarca insanımızın yaşamını etkileyen deprem ve bunun karşısındaki organizasyonsuzluk hali 2-3 puan kaybettirebiliyor. Özetle seçmen çoktandır kararını verdi diyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.
"DESTEK YÜZDE 92'YE ÇIKTI"
"Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanması ile birlikte CHP seçmenindeki destek %92’ye çıktı" “Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı bloklarını oluşturan partilerin seçmenleri toplamda birbirine yakın oranları oluşturuyor. Bu nedenle HDP seçmeni kimden yana tavır alırsa seçimi o kazanacak” diyen Aksoy, HDP seçmeninin CHP liderine oy vermekte kararlı olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Henüz Millet İttifakı’nın adayı kesinleşmemişken, CHP seçmeninin küçük bir grubunun diğer potansiyel iki adaya dair tercihi nedeniyle mesafeliyken, HDP seçmeninin görece daha kararlı olduğu görülüyor.”