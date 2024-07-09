'Akşener'in Resimlerini İndirelim' Dediği İçin Disipline Sevk Edilmişti: Hakkındaki Karar Belli Oldu

İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu, tedbirli ihraç istemiyle MDK'ya sevk edilen Rıdvan Uz ile ilgili kararını verdi.

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'Akşener'in Resimlerini İndirelim' Dediği İçin Disipline Sevk Edilmişti: Hakkındaki Karar Belli Oldu

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, “Genel merkezimizden ve odalardan Meral Akşener’in tüm fotoğraflarını kaldıralım’ önerisinde bulunmuştu.

Uz, bu önerisi üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tarafından tedbirli ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; Merkez Disiplin Kurulu Uz ile ilgili kararını verdi. Tedbir talebini reddeden disiplin kurulu, Uz'un partide kalmasına karar verdi.

Öte yandan ihraç yönünden soruşturma devam edecek.

'Akşener'in Resimlerini İndirelim' Dediği İçin Disipline Sevk Edilmişti: Hakkındaki Karar Belli Oldu - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen partinin kurucu genel başkanı Meral Akşener'in fotoğraflarının genel merkez, il ve ilçe başkanlıklarından kaldırılmasını önermişti.

Akşener de bugün İYİ Parti'ye gönderdiği yazıda, Uz'un bu talebini hatırlatarak fotoğraflarının indirilmesini istemişti. Akşener, "12 Haziran 2024 tarihinde yapılan kapalı grup toplantısında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz beyefendinin, kurucu genel başkan olarak şahsımın Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyareti nedeniyle, fotoğraflarımın genel merkez, milletvekili, il ve ilçe teşkilat makamlarından indirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım" ifadelerini kullanmıştı.

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