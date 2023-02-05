'Akşener’in onayladığı ama daha sonra masa bileşenlerine itiraz olarak gelen 2 konu var'

'Ankara kulislerini iyi koklamasıyla' tanınan gazeteci Sedat Bozkurt, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin birlikte çalıştığı altılı masanın gündemindeki konularla ilgili edindiği bilgileri paylaştı.

Kısa Dalga'da yayımlanan yazısında Bozkurt, son toplantıda İYİ Parti lideri Meral Akşener'in onayladığı ama daha sonra masa bileşenlerine itiraz olarak gelen iki konunun bulunduğunu kaydetti:

"(...) Bunlardan ilki cumhurbaşkanlığı yardımcılığı. Genel başkanların hepsinin cumhurbaşkanı yardımcısı olması toplantı sırasında onaylanırken daha sonra İyi Parti’nin ilettiği metinde bu “yetkileri arttırılmış tek cumhurbaşkanlığı yardımcılığı”na dönüştürülerek yeni bir öneri olarak sunulmuş. İyi Parti’nin bu önerisi doğal olarak Akşener’in bu makamı istediği şeklinde de yorumlanmış. Kendisinin buna itiraz ettiğini de hatırlatalım.

Bir başka mesele üzerinde çok konuşulmadan onay gören, aday olması halinde genel başkanların parlamenter sisteme geçene kadar partilerinin başında kalmaları. Burada süreci, genel başkanların partileriyle birlikte yönetmeleri gerektiği kabul ediliyor. Partilerde yaşanabilecek herhangi bir değişim doğal olarak geçiş sürecinde olumlu olmayan bir biçimde ittifakı, hükümet modelini ve anayasa değişikliklerindeki denklemi de olumsuz etkileyebilir."

'BAKANLIK PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİR TARTIŞMA YA DA ÖNERİ YOK'

Bozkurt, geçiş dönemi hükümet modeli ile aday isminin beraber açıklanacağını belirterek "Hükümet modelinde bakanlık paylaşımına ilişkin bir tartışma ya da öneri yok. Parlamentodaki sayısal çoğunluğa göre bir geçiş süreci belirlenecek ve ona göre de hükümet modeli ortaya konulacak. Bu seçim sonrası ele alınacak. Seçim öncesi belli olacak bu alandaki tek planlama genel başkanların hükümet içinde bir biçimde yer alacakları ve her partiye aldığı oya bakılmaksızın en az bir bakanlık koltuğu verileceği" ifadesini kullandı.

Yazının tamamı.