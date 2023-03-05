Akşener'in Kılıçdaroğlu'na ilişkin sözleri gündem oldu: Herkesin aday gösterdiği bir insan reddedilir mi?

İYİ Parti Meral Akşener, Nisan 2022'de TV100'de konuk olduğu Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programındaki sözleri yeniden gündem oldu.

Işık'ın “Millet İttifakı’nın iradesi Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday gösterme yönünde belirirse nasıl tavır alırsınız?” sorusuna “herkesin aday gösterdiği bir insan reddedilir mi?” yanıtı verdiği görülüyor.

Akşener'in ifadeleri şöyle:

"Herkesin aday gösterdiği bir insan reddedilir mi? Benim adaylıktan feragat etme isteğimin arka planında tek adayla gitme talebinin olduğunu söylemeye çalıştım ben de. Çünkü birden fazla adayla gidildiğinde birbirinizle rekabet ediyorsunuz. Sonra ikinci tura kalma gayretiniz var. Daha sonra iki tura girdikten sonra Cumhur İttifakı'nın adayıyla rekabete giriyorsunuz. Bunun da yanlış olduğunu söyleyebilmek için bunu ilan ettim."