'Akşener'in bırakması sürpriz olmaz, sonrasına dair birçok senaryo konuşulmaya başlandı'

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde yüzde 8'in altında oy alması durumunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istifa etmesinin sürpriz olmayacağı ileri sürüldü: "Bir partiliye göre Akşener sonrasına dair de birçok senaryo konuşulmaya başlandı."

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'Akşener'in bırakması sürpriz olmaz, sonrasına dair birçok senaryo konuşulmaya başlandı'

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerindeki yenilginin ardından ittifaktan ayrılıp müstakil bir yola çıktığını açıklayan İYİ Parti'de yeni gündem; yerel seçimler.

Gazete Duvar'da yer alan haberde parti lideri Meral Akşener'in kulislerde birçok isim tarafından eleştirildiği kaydedildi.

"Akşener’in yerel seçimlerde yüzde 8'in altında oy alması durumunda istifa etmesinin sürpriz olmayacağını söyleyen bir partiliye göre Akşener sonrasına dair de birçok senaryo konuşulmaya başlandı" denilen haber, şöyle devam etti:

"Akşener’in bırakması durumunda bazı milletvekillerinin AK Parti’ye, belki birkaç milletvekilinin de CHP’ye gideceği, MHP’den gelenlerin ise partide kalıp kurultayı gerçekleştireceği kaydediliyor. 'Peki MHP’ye geçiş olmaz mı' sorusuna ise, 'Kurultay sonrası MHP ile bütünleşme trafiği başlar. Katılma değil de birleşme şeklinde bir süreç işler' yorumu yapılıyor."

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