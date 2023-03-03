Akşener'in açıklamaları sonrası CHP'den olağanüstü toplantı kararı

CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Altılı Masa dün cumhurbaşkanı adayı için yaptığı toplantı sonrası aday tartışmaları hareketlenmiş; bugün partisinin Genel İdare Kurulu'nu toplayan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, ittifaka yönelik sert eleştiriler getirerek; Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulunmuştu.

CHP'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Akşener'in açıklamalarına ilişkin ilk yorumu CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak" ifadeleri ile yaparken; CHP MYK olağanüstü toplantı kararı aldı.

Karar sonrası CHP Lideri parti genel merkezine geçiyor.