Akşener'den Erdoğan'a Hamas tepkisi: "Sen sözde Kürdistan'ın bir parçasını Türkiye'de gördüğünü söyleyen Hamas'ı niye savunuyorsun?"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hamas için 'Hamas terör örgütü değil, kurtuluş ve mücahitler grubudur' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. "Söyle bakalım Sayın Erdoğan, sen sözde Kürdistan'ın bir parçasını Türkiye'de gördüğünü söyleyen Hamas'ı niye savunuyorsun? Niçin savunuyorsun? Ortada Filistin'in meşru bir hükümeti varken sanki Filistinliler için hayırlı bir iş yapmış gibi sen neden Hamas'ı Filistinlilerin tek meşru temsilcisi görüyorsun?" diye soran Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Milletçe gururlandığımız bir hafta sonu geçirdik. Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladık. Cumhuriyetimizin Türk milletinin birleştirici gücü olduğunu bir kez daha hatırladık.

Biz Allah'ın lütfuna haiz olmuş kısmetli bir milletiz. 100 yıllık cumhuriyetimizle egemen bir milletiz. Bağımsız bir milletiz.

Ne yazık ki her yüzyılda insanlığın başına bela olmuş birkaç psikopat çıkıyor. İçinde bulunduğumuz yüzyılın baş psikopatı da hiç şüphesiz ki Netanyahu'dur.

Filistin'de meydana gelen olaylara siyasi aidiyetlerin üstünde bir bilinçle bakmak ve yaşananları doğru tanımlamak zorundayız. Savaş tarihi bize göstermiştir ki bugüne kadar büyük savaşlar her seferinde bir kumpas ve kışkırtmayla tetiklenmiştir. Çünkü bir toplumu topyekün bir savaşa ikna etmek için en elverişli yol toplumdaki intikam ve korku duygularını tetiklemektir. İşte Hamas'ın terör saldırısı da İsrail toplumuna korku saldığı gibi Netanyahu'yu da gözü dönmüş gaddarlığını sergileyeceği bir bahaneyi hediye etmiştir.

Söyle bakalım Sayın Erdoğan, sen sözde Kürdistan'ın bir parçasını Türkiye'de gördüğünü söyleyen Hamas'ı niye savunuyorsun? Niçin savunuyorsun? Ortada Filistin'in meşru bir hükümeti varken sanki Filistinliler için hayırlı bir iş yapmış gibi sen neden Hamas'ı Filistinlilerin tek meşru temsilcisi görüyorsun? Bu kadar şaibeli bir eyleme imza atanları sen hangi akılla mücahit diye lanse ediyorsun? Kadınları, çocukları, sivilleri öldürmenin mücahitlikle ne ilgisi var? Dinimiz savaşta bile bunların öldürülmesini yasaklamamış mıdır? Amacın nedir Sayın Erdoğan? Filistin'in haklılığını zayıflatmak mı istiyorsun? Netanyahu'nun terörüne zemin kazandırmak mı istiyorsun?

Seni buradan uyarıyorum. Sorumsuzca yaptığın açıklamalarla Netanyahu'nun değirmenine su taşıyorsun. Türkiye'nin bugüne kadar sergilediği rasyonel duruşa ve arabulucu rolüne zarar veriyorsun.

"ZEREN ERTAŞ'I BİR KAZAYA DEĞİL ŞUURSUZLUĞA KURBAN VERDİK"

Türkiye kendi insanını aç ve açıkta bırakmayacak kadar büyük ve güçlü bir devlettir ve ülkemiz böylesi kötü bir yönetimi hak etmiyor. Türk gençleri bu şekilde çaresizliğe terk edilmeyi hak etmiyor. Geçtiğimiz hafta yüreğimizi yakan bir olay yaşadık. Zeren Ertaş kızımız Aydın'da bir KYK yurdunda bakımı ihmal edilen asansörde sıkışarak hayatını kaybetti. Öğrencilerin birçok kez yurt yönetimine şikayet etmelerine rağmen hiçbir önlem alınmadı. Henüz 22 yaşında hayatının baharındaki Zeren'i bir kazaya değil, bir şuursuzluğa, ciddiyetsizliğe kurban verdik. Yüce Allah ailesine ve sevenlerine sabır versin, mekanı cennet olsun. KYK yurtlarındaki niteliksizlik artık çocuklarımızı canından ediyor. Zeren'in acısı tüm Türkiye'nin yüreğine kor gibi düşerken 'ölmek istemiyoruz' diyen gençlerimiz hakkını aramaya başladı.

Kadın arkadaşlarım biliyor, erkek arkadaşlarımızın dikkatini çekmemiş olabilir. 18-25 yaş arasında Türkiye'de bir genç nesil var. Bu genç neslin anasının babasının tuzu kuru olanları daha o yaşta doldurulmuş dudaklar hepsinde, kaşlar gözler yapılmış, yani üniversiteye başladığı yüzle üniversite 3. sınıfa geldiğindeki yüzü arasında inanılmaz fark olan, bol paralı babaların, muhtemelen hırsızlık yaparak elde ettikleri paraları acayip harcayan çocuklar. Bir kısmını da biliyorsunuz. Manyak arabalarla pudralar çeken ama dinden imandan dürüstlükten bahseden, anlatan aileler.

"BİR TARAFTA HER BİRİ DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT'A DÖNMÜŞ ÇOCUKLARIMIZ, DİĞER TARAFTA AÇLIKTAN KARNI GURULDAYAN ÇOCUKLARIMIZ..."

Bu ülkede ne yapılırsa yapılsın insanlar rezil olmuyor. Allah bize bu hırsızları bu yolsuzları bu ahlaksızları rezil etmeyi nasip etsin inşallah. Çaldıkları paralar, yaptıkları ahlaksızlıklar. Ey büyük Allah'ım yanlarına kalmayacağını ben biliyorum. Çoluğundan çocuğundan çıktığını, çıkacağını biliyorum. Ama Türkiye'yi bu kafayla yönetenlerin Türkiye'yi getirdikleri durum budur. Her biri birer Dilan Polat haline gelmiş, her biri birer Engin Polat tipine dönmüş çocuklarımız... Bir tarafta ise karnı guruldayan, KYK yurtlarında yemeklerinin içinden böcek, solucan çıkan çocuklar, yemek bittiği için yemek yiyemeyen çocuklar. Samimi bir şey söyleyeyim mi, cenabı hak bunların kursaklarından getirir.

AK Parti yöneticileri son dönemde kendi iktidarlarını cumhuriyetle kıyaslayacak kadar şuurlarını kaybetmiş, şirazeden çıkmış durumdalar.

Kaynak: Gerçek Gündem