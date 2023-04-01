Akşener'den 'Adıyaman' paylaşımı: 15 Mayıs sabahı doğan güneşle, hep birlikte iyileşeceğiz

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgelerden biri olan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'ı, sağanak yağışların sebep olduğu sel felaketi de vurdu.

İki kişinin yaşamını yitirdiği felaketten sonra ara ara etkili olmaya devam eden sağanaklar çadırlarda yaşayan vatandaşların durumunu daha da zorlaştırıyor. Meral Akşener, sosyal medya hesabından Adıyaman'daki yıkım ve tahribat görüntülerinin yer aldığı video yayınladı.

"Adıyaman'dan yükselen feryadın sesi, derdin çaresi ve yaraların merhemi biz olacağız! 15 Mayıs sabahı doğan güneşle, hep birlikte iyileşeceğiz!" metniyle paylaşılan videoda vatandaşların şu ifadelerine yer veriliyor:

"Bu benim kendi feryadım. İki çocuk babasıyım. Eşyalarımız hep ıslandı. Onlarla birlikte hep beraber perişan duruma düşmüşüz. Bizim gibi binlerce insan bu mahalle aralarında hep aynı sorunu yaşıyoruz.

3 gün boyunca nefes alıp veremeyen enkaz altında yardım bekleyen evlatlarım ne der? Şİmdi helalleşmek istiyor. Helal etsem yavrularım etmez. "

Akşener'in videodaki ifadeleri ise şöyle:

"Adıyaman'da bu sesi duyurmamı istediler. Bir an evvel normal hayata geçebilecek sistemin kurulması lazım. Bu eksikliklerin tamamlanması için gerekeni yapacağız."