Akşener ve Yavaş arasında sürpriz görüşme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin bir fotoğrafa yer verilirken şu ifadeler kullanıldı:

“Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur ile Genel Merkezimizde bir araya geldi. Değerli ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz."