Akşener: Tezkere konusunda verdiğimiz desteği sürdüreceğiz

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

– İktidar daha 6 ay önce verdiği vaatleri bile gerçekleştiremediği için, günü kurtarmaya yönelik tedbirler üzerinden siyaset yapıyorlar. Yönetimdeki çarpıklıkların artık kangren olmuş yaraların üstünü örtmek için ağrı kesicilerle milletimizi oyalamaya devam ediyorlar. Bu ağrı kesiciler kimi zaman maaş zamları ile bol keseden sözlerle hamasi nutuklarla karşımıza çıkıyor. Etkisi 2-3 ay bile sürmüyor.

– Merkez Bankası Başkanı enflasyonun Mayıs ayına kadar artarak süreceğini, kalıcı iyileşmenin 2025’te hissedileceğini söyledi. Ülkemiz gıda enflasyonunda rekor kırıyor. İktidar çiftçinin yanında durmak yerine yabancı ülke çiftçisini ihya etti. Yanlış tarım politikaları sonucu çiftçi tarlasını ekmez oldu.

– Bir kerelik 5 bin lira vermek yetmez. Sadaka mı veriyorsunuz? Kendinize gelin. Milletimizin hiçbir ferdi geçim sıkıntısıyla ömür tüketmeyi hak etmiyor. Emekli maaşlarını derhal asgari ücret seviyesine çıkartın.

– (İsrail Filistin çatışması) İsrail’in orantısız güç kullanımı Filistin’i günden güne daralan coğrafyaya sıkıştırdı. Bu sıkışmışlıktan barış yerine terör doğdu. Masumları öldürüyorsan bu savaş değil terördür. Asker sivil ayrımı yapmadan saldırıyorsan bu terördür. Terörün hukuku yoktur. Teröre hiçbir kılıf uydurulamaz. Hedefine sivilleri alan her türlü saldırı, kim tarafından yapılmış olursa olsun bir insanlık suçudur, terör suçudur. Gazze’de yaşananlar terördür, Hamas, Filistin halkının mücadelesine kara bir leke sürmüştür.

- İYİ Parti olarak bizim için terörle mücadele, milli mücadeledir. Bizim anlayışımıza göre terör, siyasete alet edilmemelidir. Aziz vatanımız üzerindeki kirli amaçlarını terör üzerinden uygulamaya çalışanlar şunu iyi bilsin ki, bizim devlet ve millet olarak her türlü teröre karşı gösterdiğimiz sarsılmaz iradenin karşısında kimse duramaz. Teröre asla teslim olmayacağız.