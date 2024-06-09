Akşener-Erdoğan görüşmesi: Müsavat Dervişoğlu'ndan sert tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Habertürk TV'de Faruk Aksoy'un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Dervişoğlu, eski Genel Başkan Meral Akşener'in AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesine ilişkin konuştu.

"GÖRÜŞMEDEN HABERİM OLMADI"

Dervişoğlu, Akşener-Erdoğan görüşmesinden daha önce haberinin olmadığını belirterek, görüşmeyi İletişim Başkanlığı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımla gördüğünü söyledi. Görüşmeden çıktıktan sonra Akşener'in kendisini bilgilendirdiğini aktaran Dervişoğlu, Akşener'in Erdoğan ile görüşmesinde Türkiye ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söylediğini aktardı.

"OLUMLU DEĞİL"

Görüşmeyi olumlu bulmadığını vurgulayan Dervişoğlu, "Beni ilgilendiren tarafı İYİ Parti'nin genel başkanı ben iken Sayın Erdoğan'ın Sayın Akşener ile görüşmesi. Muhatap olarak benim alınmam gerekirdi. Bazı insanlar boyuna posuna bakmadan Hasan Dağı'na oduna gitmeye kalkışırlarsa şayet işte o zaman benden ummadıkları bir tepkiyi görebilirler. Ben bu partinin genel başkanıyım, partinin dününe bugününe yarınlarına sekte vuracak adımlara izin vermem. Ben kimsenin memuru değilim." diye konuştu.