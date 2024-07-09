AKP'yi Kahredecek Sonuçlar: Seçmenler CHP'ye Kayıyor, Sandıktan Yine Birinci Çıktı

Reform Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre, CHP’ye en çok AKP seçmeninden oy gelmiş. Sandığa en çok DEM Partili seçmen gitmezken, bu pazar seçim olursa CHP sandıktan birinci çıkıyor.

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AKP'yi Kahredecek Sonuçlar: Seçmenler CHP'ye Kayıyor, Sandıktan Yine Birinci Çıktı

CHP, 31 Mart Yerel Seçimlerinde büyük bir sükse yaparak oyların yüzde 37,77’sini alarak sandıktan birinci parti olarak çıkmıştı. AKP ise 22 yıl sonra seçim kaybederek ikinci parti olmuştu.

Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, Reform Enstitüsü, yerel seçimlerden 3 ay sonra bir rapor hazırladı. Raporda CHP’ye en çok hangi partilerden oy kaydığı, hangi partilerin seçmeninin sandığa gitmediği ortaya koyuldu.

Araştırma, 15-18 Mayıs'ta 6 bin 900 kişiyle yapıldı. Yapılan araştırmaya göre, sandığa en çok gitmeyen seçmen DEM Parti’den.

İşte tüm oranlar:

DEM Parti seçmenin yüzde 23'ü sandığa gitmemiş.

İYİ Parti seçmeninin yüzde 22'si sandığa gitmedi.

AKP seçmeninin yüzde 14'ü sandığa gitmedi.

MHP seçmeninin yüzde 13'ü sandığa gitmedi.

EN ÇOK AKP’DEN KAYIŞ OLDU

Rapora göre, CHP’ye en çok oy kayışı AKP’den oldu.

CHP’nin toplamda; AKP'den 1,4 milyon, İYİ Parti'den 1,5 milyon, DEM Parti'den 1 milyon, MHP’den 780 bin oy aldığı bildirildi.

BU PAZAR SEÇİM OLSA CHP BİRİNCİ PARTİ ÇIKIYOR

"Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna ise katılımcılar şu yanıtı verdi:

CHP: Yüzde 30

AK Parti: Yüzde 25,6

DEM: Yüzde 6,2

MHP: Yüzde 5,1

Yeniden Refah: Yüzde 4,2

İYİ Parti: Yüzde 3,4

Zafer: Yüzde 2,6

TİP: Yüzde 0,7.

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