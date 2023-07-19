AKP'ye yakın şirketten dikkat çeken anket: Erdoğan'a neden oy verildi?
Optimar Araştırma, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin 10-14 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin 350 kişi ile gerçekleştirdiği ankette, vatandaşların Erdoğan'a neden oy verdiklerini, muhalefetin kaybetmesinde en büyük pay kime ait olduğunu sordu.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde Optimar'ın seçim sonrası anketine yer verdi. Selvi'nin aktardığı anket sonuçları şöyle:
ERDOĞAN’A NEDEN OY VERDİLER?
Ankete göre, “28 Mayıs seçimlerinde Erdoğan’a neden oy verdiniz?” sorusuna katılanların yüzde 21.6’sı “güvenilir olması”; yüzde 17.7’si “Başarılı liderlik göstermesi”; yüzde 17.3’ü “İstikrarı sağlaması”; yüzde 9.6’sı da “CHP-HDP ilişkisini desteklememesi” yanıtını verdi.
“Hizmet odaklı olması” diyenler yüzde 9.1’le önemli bir oranı tutarken, onu yüzde 6.3’le “Geleceğe yönelik projeler üretmesi” diyenler takip ediyor.
İstikrar ve iktidarın devam etmesini isteme ise yüzde 5.0’la önemli bir oranda. Dini görüşe uygun politikaları ve uygulamaları benimsemesi ise oy tercihinde yüzde 4.2 oranında çıkıyor.