AKP'ye yakın şirketten dikkat çeken anket: Erdoğan'a neden oy verildi?

Optimar Araştırma, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin 10-14 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin 350 kişi ile gerçekleştirdiği ankette, vatandaşların Erdoğan'a neden oy verdiklerini, muhalefetin kaybetmesinde en büyük pay kime ait olduğunu sordu.

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AKP'ye yakın şirketten dikkat çeken anket: Erdoğan'a neden oy verildi? - Resim: 1

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde Optimar'ın seçim sonrası anketine yer verdi. Selvi'nin aktardığı anket sonuçları şöyle:

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AKP'ye yakın şirketten dikkat çeken anket: Erdoğan'a neden oy verildi? - Resim: 2

ERDOĞAN’A NEDEN OY VERDİLER?

Ankete göre, “28 Mayıs seçimlerinde Erdoğan’a neden oy verdiniz?” sorusuna katılanların yüzde 21.6’sı “güvenilir olması”; yüzde 17.7’si “Başarılı liderlik göstermesi”; yüzde 17.3’ü “İstikrarı sağlaması”; yüzde 9.6’sı da “CHP-HDP ilişkisini desteklememesi” yanıtını verdi.

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AKP'ye yakın şirketten dikkat çeken anket: Erdoğan'a neden oy verildi? - Resim: 3

“Hizmet odaklı olması” diyenler yüzde 9.1’le önemli bir oranı tutarken, onu yüzde 6.3’le “Geleceğe yönelik projeler üretmesi” diyenler takip ediyor.

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AKP'ye yakın şirketten dikkat çeken anket: Erdoğan'a neden oy verildi? - Resim: 4

İstikrar ve iktidarın devam etmesini isteme ise yüzde 5.0’la önemli bir oranda. Dini görüşe uygun politikaları ve uygulamaları benimsemesi ise oy tercihinde yüzde 4.2 oranında çıkıyor.

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