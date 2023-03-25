AKP’ye yakın şirketin anketinde de Erdoğan kazanamadı: Seçim ikinci tura kaldı!
AKP’ye yakın Optimar’ın anketine göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki fark iki puan. Ankete göre seçim ikinci tura kalırken; Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de yüzde 6,5 oy alıyor.
Seçimlere 51 gün kalırken, araştırmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güç kaybettiği görülüyor.
Bu durum -bir araştırma için gerekli tüm bilgileri yayınlamayan- AKP’ye yakın Optimar’ın anketinde de görüldü.
Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’nin aktardığına göre anket 13-18 Mart tarihleri arasında 1916 kişiyle yapıldı. Ankette adayların oy oranıysa şöyle:
Tayyip Erdoğan yüzde 47,4