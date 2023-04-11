AKP'ye yakın şirketin anketi: Seçim ikinci tura kalıyor, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 2 puan var

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Optimar, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine dair son anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasındaki farkın 2 puan olduğu görüldü.

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AKP'ye yakın şirketin anketi: Seçim ikinci tura kalıyor, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 2 puan var - Resim: 1

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, geçtiğimiz haftalarda katıldığı canlı yayında, “Kılıçdaroğlu HDP ve PKK’nın adayıdır” diyen ve moderatör Kübra Par’ın müdahalesinin ardından canlı yayını terk etmesiyle gündeme gelen kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar’ın son anketini köşesine taşıdı.

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AKP'ye yakın şirketin anketi: Seçim ikinci tura kalıyor, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 2 puan var - Resim: 2

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Optimar’ın araştırması, 1-7 Nisan tarihleri arasında 4 bin 745 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yaptıldı.

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AKP'ye yakın şirketin anketi: Seçim ikinci tura kalıyor, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 2 puan var - Resim: 3

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 45.9’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi.

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AKP'ye yakın şirketin anketi: Seçim ikinci tura kalıyor, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 2 puan var - Resim: 4

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 43.9 oldu. 

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