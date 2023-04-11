AKP'ye yakın şirketin anketi: Seçim ikinci tura kalıyor, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 2 puan var
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Optimar, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine dair son anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasındaki farkın 2 puan olduğu görüldü.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, geçtiğimiz haftalarda katıldığı canlı yayında, “Kılıçdaroğlu HDP ve PKK’nın adayıdır” diyen ve moderatör Kübra Par’ın müdahalesinin ardından canlı yayını terk etmesiyle gündeme gelen kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar’ın son anketini köşesine taşıdı.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Optimar’ın araştırması, 1-7 Nisan tarihleri arasında 4 bin 745 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yaptıldı.
"Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 45.9’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 43.9 oldu.