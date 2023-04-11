AKP'ye yakın şirketin anketi: Seçim ikinci tura kalıyor, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 2 puan var

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, geçtiğimiz haftalarda katıldığı canlı yayında, “Kılıçdaroğlu HDP ve PKK’nın adayıdır” diyen ve moderatör Kübra Par’ın müdahalesinin ardından canlı yayını terk etmesiyle gündeme gelen kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar’ın son anketini köşesine taşıdı.