AKP'ye yakın şirketin anketi: Erdoğan yüzde 50+1'i bulamadı
AKP'ye yakınlığıyla bilinen araştırma şirketi Areda Survey, son anket sonuçlarını açıkladı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 50+1'i bulamadı. Çalışmada iktidar kanadını Erdoğan temsil ederken, muhalefetten sekiz kişi oylandı.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine altı aydan az süre kala kamuoyu araştırma şirketleri, çalışmalarını hızlandırdı.
İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, uzunca bir süredir cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmış durumda.
Muhalefet kanadında ise başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere birçok isim öne çıksa da, henüz resmi olarak açıklanmış bir aday yok.
Erdoğan'ın sandık günü için 14 Mayıs 2023'ü işaret etmesinin ardından ilk anket, AKP'ye yakınlığıyla bilinen araştırma şirketi Areda Survey'den geldi.
Bu ankette çoğu çalışmada uzunca bir süredir yüzde 40 oranına ulaşamayan Erdoğan'ın yüzde 49.2 oranında destek bulduğu ifade ediliyor. Bir diğer açıdan bakıldığında da mevcut cumhurbaşkanının yüzde 50+1 oranına ulaşamadığı görülüyor.