AKP'ye yakın şirketin anketi: Ekrem İmamoğlu önde, Murat Kurum'la arasındaki fark dikkat çekiyor

CHP tarafından Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçim için bir kez daha aday gösterilen İmamoğlu, bu kez eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a karşı yarışacak. 'Kentsel dönüşümdeki tecrübeleri' öne çıkarılarak sahaya sürülen Kurum için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da destek adına devreye gireceği tahmin ediliyor.