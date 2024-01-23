AKP'ye yakın şirketin anketi: Ekrem İmamoğlu önde, Murat Kurum'la arasındaki fark dikkat çekiyor

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma Şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için yürüttüğü anket çalışmasını paylaştı. CHP'li Ekrem İmamoğlu ile AKP'li rakibi Murat Kurum arasındaki fark dikkat çekti.

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AKP'ye yakın şirketin anketi: Ekrem İmamoğlu önde, Murat Kurum'la arasındaki fark dikkat çekiyor - Resim: 1

Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere yaklaşık 2 ay kala siyasi partiler, başta büyükşehirler olmak üzere aday belirleme süreçlerini hızlandırdı.

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AKP'ye yakın şirketin anketi: Ekrem İmamoğlu önde, Murat Kurum'la arasındaki fark dikkat çekiyor - Resim: 2

Yarışın İstanbul ayağında AKP, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na karşı Murat Kurum'u sahaya sürdü.

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AKP'ye yakın şirketin anketi: Ekrem İmamoğlu önde, Murat Kurum'la arasındaki fark dikkat çekiyor - Resim: 3

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı koltuğuna 2019'da oturan İmamoğlu, o dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak bilinen ve Türkiye'nin son başbakanı olarak kayıtlara geçen Binali Yıldırım'a karşı mücadele etmişti.

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AKP'ye yakın şirketin anketi: Ekrem İmamoğlu önde, Murat Kurum'la arasındaki fark dikkat çekiyor - Resim: 4

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019'da yapılan seçimi 13 bin oy farkla kazanmış; ancak rakip partinin itirazları üzerine bu seçimin iptal edilerek yenilenmesine karar verilmişti. İmamoğlu, bir kez daha gerçekleştirilen seçimde ise Yıldırım'a karşı farkı 806 bin oya çıkarmış ve mazbatasına kavuşmuştu.

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AKP'ye yakın şirketin anketi: Ekrem İmamoğlu önde, Murat Kurum'la arasındaki fark dikkat çekiyor - Resim: 5

CHP tarafından Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçim için bir kez daha aday gösterilen İmamoğlu, bu kez eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a karşı yarışacak. 'Kentsel dönüşümdeki tecrübeleri' öne çıkarılarak sahaya sürülen Kurum için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da destek adına devreye gireceği tahmin ediliyor.

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AKP'ye yakın şirketin anketi: Ekrem İmamoğlu önde, Murat Kurum'la arasındaki fark dikkat çekiyor - Resim: 6

Kamuoyu araştırma şirketleri de bu kapsamda çalışmalarını hızlandırmış durumda.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin aktardığına göre Optimar, katılımcılara "Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu seçilmelidir?" sorusunu yöneltti. Yanıtlar şöyle şekillendi:

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AKP'ye yakın şirketin anketi: Ekrem İmamoğlu önde, Murat Kurum'la arasındaki fark dikkat çekiyor - Resim: 7

- CHP adayı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 46.3

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AKP'ye yakın şirketin anketi: Ekrem İmamoğlu önde, Murat Kurum'la arasındaki fark dikkat çekiyor - Resim: 8

- AKP adayı Murat Kurum: Yüzde 42.1

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AKP'ye yakın şirketin anketi: Ekrem İmamoğlu önde, Murat Kurum'la arasındaki fark dikkat çekiyor - Resim: 9

- "Kararsızım": Yüzde 5.7

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AKP'ye yakın şirketin anketi: Ekrem İmamoğlu önde, Murat Kurum'la arasındaki fark dikkat çekiyor - Resim: 10

- "Hiçbiri": Yüzde 5.9

İmamoğlu ile Kurum arasındaki farkın 5 puandan da az olması ve kararsızların oranı ayrıca dikkati çekti. Selvi, ortaya çıkan tablo için "Seçimin bıçak sırtı olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.

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AKP'ye yakın şirketin anketi: Ekrem İmamoğlu önde, Murat Kurum'la arasındaki fark dikkat çekiyor - Resim: 11

Kaynak: Abdulkadir Selvi, Hürriyet

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