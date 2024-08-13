AKP’ye DEM’den En Az İki Transfer

31 Mart seçimlerinde DEM Parti’den belediye başkanı seçilen ve farklı tarihlerde istifa eden iki belediye başkanı AKP’ye geçiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yarın iki belediye başkanına rozet takacak.

Altan Sancar Altan Sancar
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AKP’ye DEM’den En Az İki Transfer

31 Mart yerel seçimlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinin belediye başkanı seçilen Mehmet Begit ve Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinin belediye başkanı Mehmet Ali Budak AKP’ye katılıyor.

Her iki isme de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından farklı partilerden gelen belediye başkanları ile birlikte rozet takılacak.

Begit 29 Nisan’da, Budak ise 9 Ağustos’ta DEM Parti’den istifa etmişti. Begit’in istifası sonrası ilçede istifa çağrıları yapılmış ve eylemler düzenlenmişti. 8 Mayıs'ta DEM Parti Birecik İlçe Örgütü binasına silahlı saldırı düzenlenmiş ve Begit'in ağabeyi Halil Begit gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Bir süre tutuklu kalan Begit daha sonra serbest bırakılmıştı.

Öte yandan AKP’de Yeniden Refah Partisi’nden seçilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar’ın da ikna edilmeye çalışıldığı iddia edildi. Ancak Gülpınar’ın görüşmelere kapıyı kapattığı belirtildi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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