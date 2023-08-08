AKP'nin yerel seçim stratejisi belli oldu: 'Sınırsız vaat sıralayacak'

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, iktidarın yerel seçimlerde de genel seçimlerde olduğu gibi negatif kampanya yapmaya hazırlandığını, "Yapamadılar, beceremediler" propagandası üzerinden yürüyeceğini, sınırsız vaat sıralayacağını belirtti. Babacan ayrıca iktidar partisinin gündemi 'saptıracağını' da ekledi.

Muhalefetteki belediyelerin hedef alınacağını belirten Babacan, yazısında, "Yine algı operasyonuyla, Türkiye’nin neredeyse tamamında olan AKP belediyeciliğinin eksikleri değil, başta 11 büyük il olmak üzere CHP’deki belediyelerin yetersizliği konuşulacak. Tabii ki İstanbul ilk hedef" dedi.

Babacan, şunları kaydetti:

"Örneğin, Ekrem İmamoğlu için 'Kenti için değil, kendi için çalışan başkan' imajı çizilmeye çalışılacak. Sonra hedefte İzmir ve Ankara var. İzmir için 'Son 20 yılda kentte hiçbir şey değişmedi, bu kez yeni olanı deneyin' kampanyası hazırlanılıyor. Ankara için, 'Toplama belediyecilik' ifadesi kullanılıyor. Yani yapılan tüm çalışmalar görmezden gelinecek, iktidar tarafından yapılan engellemelerden hiç söz edilmeyecek ve bu üç kent için kampanya savaşı açılacak.

Ayrıca yerel seçimler sürecinde yeni vaatler ve yeni paketler açılarak 'sanal bir gündem' oluşturulacak. Genel seçimlerde yarım bırakılan ne vaat varsa listeleniyor.

...

Gelelim hayaller ile gerçekler arasındaki farka. En önemlisi, iktidar partisi üç büyük şehir için aday bulma sancısı yaşıyor. Ortaya atılan isimlerin hiçbiri yapılan anketlerde seçmen tarafından karşılık bulmuyor. 'İddialı, sevilen ve güçlü' bir aday bulma güçlüğü çekiliyor. Tüm yanlış adımlara ve CHP içindeki krize rağmen Ekrem İmamoğlu’nun 'kolay lokma' olmayacağı kabul ediliyor."

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