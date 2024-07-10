AKP'nin Olağan Kongre Süreci Başlıyor! Tarih Belli Oldu

AKP'nin olağan kongre süreci sonbaharda başlayacak. Parti, büyük kongresini de 2025'te yapmayı planlıyor.

Son Güncelleme:
AKP'nin Olağan Kongre Süreci Başlıyor! Tarih Belli Oldu

AKP yetkililerinden alınan bilgiye göre, AKP'de kongre tarihine ilişkin takvim üzerinde çalışma sürüyor.

Buna göre eylül veya ekim ayında kongre sürecini başlatacak olan parti, büyük kongresini de 2025'te yapmayı planlıyor.

Partide, kongre sürecine giderken il ve ilçe kongrelerine hazırlık toplantısı olarak düşünülen "Türkiye Buluşmaları" etkinliğinin yapılması da planlıyor.

Bu arada AKP'de 23 Temmuz'da Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı, 31 Temmuz'da il başkanları toplantısı yapılacak

Erdoğan Erken Seçime Kapıyı Kapattı! 'Havanda Su Dövmektir, Asla Olmayacak'Erdoğan Erken Seçime Kapıyı Kapattı! 'Havanda Su Dövmektir, Asla Olmayacak'Güncel
AKP'yi Kahredecek Sonuçlar: Seçmenler CHP'ye Kayıyor, Sandıktan Yine Birinci ÇıktıAKP'yi Kahredecek Sonuçlar: Seçmenler CHP'ye Kayıyor, Sandıktan Yine Birinci ÇıktıSiyaset

Kaynak: AA

Etiketler
AKP Recep Tayyip Erdoğan Kongre
Son Güncelleme:
AKP'li Savcı Sayan'dan Partisine Sert Eleştiri: Şımarmışız Beyler, Kendinize Gelin! AKP'li Savcı Sayan'dan Partisine Sert Eleştiri
Bali'deki Lüks Otel Fiyatları Antalya'dan Çok Daha Ucuz Antalya, Bali'yi Üçe Katladı
Cumhur İttifakı'nın 'Küçük Ortağından' İktidara Zam Çağrısı: Asgari Ücret Net 21 Bin 205 TL Olmalı! 'Asgari Ücret Net 21 Bin 205 TL Olmalı!'
Hasadı Yılda En Az İki Kez Yapılıyor! Üretenlerin Elinde Neredeyse Ürün Kalmıyor Hasadı Yılda En Az İki Kez Yapılıyor! Üretenlerin Elinde Neredeyse Ürün Kalmıyor
ÇOK OKUNANLAR
Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde
Nagehan Alçı'nın İddiaları Sonrası Rasim Ozan Kütahyalı'dan İlk Açıklama Rasim Ozan Kütahyalı İlk Kez Konuştu
Murat Kurum'un İlk İşi O İsmi Görevden Almak Oldu Murat Kurum'un İlk İşi Bu Oldu
Diyanet'te Erbaş'ın Talimatıyla Cadı Avı! Artık 'Düzen' Değişiyor Erbaş'ın Makam Katına Parmak İziyle Girilecek
AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı: 'İşin İçinden Çıkamıyoruz' AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı