AKP'nin Kızılcahamam Kampı tarihi değişti!

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kızılcahamam kampının tarihinin değiştiğini duyurdu. Değiştirilen tarihe ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

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AKP'nin Kızılcahamam Kampı tarihi değişti!

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kızılcahamam’da 7-9 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan '31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın, 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"Daha önce 7, 8, 9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı’mız 31 Mayıs, 1, 2 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır."

DETAYLI BİLGİ VERİLMEDİ

Şahin, değiştirilen tarihe ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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