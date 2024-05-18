AKP'nin Kızılcahamam Kampı tarihi değişti!
AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kızılcahamam kampının tarihinin değiştiğini duyurdu. Değiştirilen tarihe ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kızılcahamam’da 7-9 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan '31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın, 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi.
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Şahin, şu ifadelere yer verdi:
"Daha önce 7, 8, 9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı’mız 31 Mayıs, 1, 2 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır."
DETAYLI BİLGİ VERİLMEDİ
Şahin, değiştirilen tarihe ilişkin detaylı bilgi vermedi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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