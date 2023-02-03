AKP'nin kalesi düştü; büyük erime anket sonuçlarına böyle yansıdı
Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere 100 gün kala AKP'nin 2018 yılında yüzde 60 ile birinci olduğu kentte yapılan anket sonuçları açıklandı. AKP kentte yaklaşık yüzde 20 oy kaybetti.
Derinleşen ekonomik kriz nedeniyle toplumsal desteğini yitiren AKP, 'kale' olarak adlandırılan kentlerde de oy kaybetmeye devam ediyor.
Son olarak ORC Araştırma'nın Konya anketi, bu erimeyi gözler önüne serdi. 2018 yılında yüzde 60 oy alan AKP'nin anketlere göre, oy oranı yüzde 40'lara kadar düştü.
İşte anketlere göre Konya'daki oy oranları:
AKP: Yüzde 41.4
İYİ Parti: Yüzde 16.9
Gelecek Partisi: Yüzde 15.2