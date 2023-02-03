AKP'nin kalesi düştü; büyük erime anket sonuçlarına böyle yansıdı

Derinleşen ekonomik kriz nedeniyle toplumsal desteğini yitiren AKP, 'kale' olarak adlandırılan kentlerde de oy kaybetmeye devam ediyor.

Son olarak ORC Araştırma'nın Konya anketi, bu erimeyi gözler önüne serdi. 2018 yılında yüzde 60 oy alan AKP'nin anketlere göre, oy oranı yüzde 40'lara kadar düştü.