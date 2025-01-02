AKP’nin İstanbul İlçe Başkan Adayları Belli Oldu

AKP İl Başkanlığı, bir yazılı açıklama yaparak 8 Şubat 2025'te yapılması planlanan 8. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin hazırlıklarının yoğun olarak devam ettiğini bildirdi. Bağcılar Belediye Başkanı ve AKP İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki 19 ilçenin yeni başkan adaylarının belirlendiği belirtildi.

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle belirlenen ilçe başkan adaylarını tebrik ederek, seçilecek yeni ilçe yönetimlerine başarılar diledi.

AKP İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir

Açıklamaya göre 19 ilçenin başkan adayları şöyle:

Bahçelievler - Uğur Yılmaz

Bağcılar - Muhammed Yavuz Gültepe

Bakırköy - Ahmet Faruk Kuran

Bayrampaşa - Mehmet Acar

Beyoğlu - Kasım Fırat

Büyükçekmece - Mahmut Yusuf

Çekmeköy - Erdem Koçoğlu

Esenyurt - Toğay Çoban

Fatih - Fatih Karaismailoğlu

Kadıköy - Ahmet Öztürk

Kartal - Haydar Göksoy

Kağıthane - Erkan Yıldırım

Maltepe - Serkan Bahadır

Sancaktepe - Feyzullah Torlak

Silivri - Sami Barlas

Sultangazi - İmdat Kamacı

Şişli - Serkan Polat

Tuzla - Şeref Çolak

Zeytinburnu - Mustafa Yalçınkaya

Kaynak: AA