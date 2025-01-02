AKP’nin İstanbul İlçe Başkan Adayları Belli Oldu
AKP İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, İstanbul'daki 19 ilçenin başkan adaylarını açıkladı. AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de adayları tebrik etti.
AKP İl Başkanlığı, bir yazılı açıklama yaparak 8 Şubat 2025'te yapılması planlanan 8. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin hazırlıklarının yoğun olarak devam ettiğini bildirdi. Bağcılar Belediye Başkanı ve AKP İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki 19 ilçenin yeni başkan adaylarının belirlendiği belirtildi.
AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle belirlenen ilçe başkan adaylarını tebrik ederek, seçilecek yeni ilçe yönetimlerine başarılar diledi.
Açıklamaya göre 19 ilçenin başkan adayları şöyle:
Bahçelievler - Uğur Yılmaz
Bağcılar - Muhammed Yavuz Gültepe
Bakırköy - Ahmet Faruk Kuran
Bayrampaşa - Mehmet Acar
Beyoğlu - Kasım Fırat
Büyükçekmece - Mahmut Yusuf
Çekmeköy - Erdem Koçoğlu
Esenyurt - Toğay Çoban
Fatih - Fatih Karaismailoğlu
Kadıköy - Ahmet Öztürk
Kartal - Haydar Göksoy
Kağıthane - Erkan Yıldırım
Maltepe - Serkan Bahadır
Sancaktepe - Feyzullah Torlak
Silivri - Sami Barlas
Sultangazi - İmdat Kamacı
Şişli - Serkan Polat
Tuzla - Şeref Çolak
Zeytinburnu - Mustafa Yalçınkaya
Kaynak: AA