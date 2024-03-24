AKP'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'nde sahne Erdoğan'ın: Emeklilerin 'zam' hayali Ankara'daki suya düştü, şimdi gözler İstanbul'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşma yapıyor. Kulislerden gelen bilgiler, Erdoğan'ın emekliler için zam açıklayacağı yönünde

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AKP'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'nde sahne Erdoğan'ın: Emeklilerin 'zam' hayali Ankara'daki suya düştü, şimdi gözler İstanbul'da...

AKP'nin, Atatürk Havalimanı'nda organize ettiği 'Büyük İstanbul Mitingi' başladı.

Son 1 hafta kalan 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi kollarını sıvayan AKP, mitingde halka sesleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum dahil olmak üzere, İstanbul için oy isteyecek.

Dünkü Ankara mitinginde emeklilerin beklentisini boşa çıkaran Erdoğan, Kayseri mitinginde de emekliye zam değil, promosyon açıklaması yapmıştı.

Kulislerden gelen bilgiye göre Erdoğan, bu mitingde emekliler için zam açıklayacak.

Kürsüye gelen Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Gerçek Gündem

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