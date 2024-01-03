AKP'nin adaylarını açıklayacağı tarih netleşti

AKP, yerel seçim adaylarının bir kısmını pazar günü açıklamaya hazırlanıyor. Parti Sözcüsü Çelik, adayların ikinci kısmını ise 15 Ocak'ta ilan edeceklerini söyledi.

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AKP'nin adaylarını açıklayacağı tarih netleşti

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilecek isimlerin bir kısmının pazar günü açıklanacağını duyurdu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

"Birkaç aşamalı yöntem takip ettik adayların belirlenmesiyle ilgili. Teşkilatlarımızda temayül yoklamaları yapıldı. Cumhurbaşkanımız büyükşehirleri ve şehirleri toplayarak değerlendirmeler yaptı. Şimdi kamuoyu araştırmaları ve toplantıların neticesinde adayların ismi belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın belli bir bölümün ilk açıklamasını bu Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Kalan adayları hem seçim beyannamesini açıklayacağız hem de kalan adayları 15 Ocak'ta açıklayacağız.

Ankara'da açıklayacağız. İki takvim halinde adaylarımızın açıklamasını gerçekleştirilmiş olacağız. Çalışma devam ediyor.

İlk bölümünü Pazar günü Haliç Kongre merkezinde açıklayacağız. İlk açıklama parçasının içine giren büyük şehirler ve şehirler. Kalanlar da 15'inde açıklanacak. İlk bölümünü bu Pazar günü açıklamış olacağız. Kalanı da Ankara'da Ocak 15'de beyanname toplantısıyla açıklayacağız.

20 yıldır bu konuda yaptığımız bir sürü şey var. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığından deneyimleri var. Şimdiye kadar sürdürdüğümüz iyi uygulamaları sürdürmeyi ama aynı zamanda yeni siyasetler gerektiriyor. Belediyecilik geleneğimizin ana esaslarını içeren ve bugünün dünyasına hitap edecek söylemlerin mecz edildiği bir beyanname olacak."

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AKP 2024 Yerel Seçimleri
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