AKP'nin adayları belli oluyor: Erdoğan kürsüde konuşuyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara’daki aday tanıtım toplantısında 48 ismi açıklıyor.

Etkinlik Ankara ATO Kongre Merkezi’nde yapılıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İl belediye başkan adaylarını açıklıyor.

Erdoğan'ın açıkladığı adaylar şöyle:

Adana - Fatih Mehmet Kocaispir

Adıyaman - Ziya Polat

Afyonkarahisar - Hüseyin Ceylan Uluçay

Ağrı - Mehmet Salih Aydın

Aksaray - Evren Dinçer

Amasya - Mehmet Uyanık

Antalya - Hakan Tütüncü

Ardahan - Yunus Baydar

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün büyükşehir belediye başkan adaylarımızın tamamını açıklıyoruz"

Böylece Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'nin adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı ilan etmiş oluyoruz.

Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın elinde olan belediyeleri tekrar ezici oranlarla kazanma yanında muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır. Bunun için milletimizin her anında hep yanında olacak tüm gönlü ve zihni ile kendini şehirlere adayacak belediye başkanlarıyla seçimlere hazırlanıyoruz.

İnşallah 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Bilindiği gibi seçim takvimine göre aday listelerinin en geç 20 Şubat'ta seçim kurullarına verilmesi gerekiyor. Niyetimiz 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıkları bitirerek tüm vaktimizi ve enerjimizi seçim kampanyamıza teşrif etmektir.

Bundan tam 30 yıl önce 1994'te İstanbul'da başladığımız belediyeler vasıtasıyla halkımıza hizmet yoluculuğumuzu Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız 2024'te zirveye çıkarmak istiyoruz. Buna hazır mıyız? Belediyelerdeki başarılarıyla iktidara yürümüş bir parti olarak rüştümüzü ilk ispat ettiğimiz yeri güçlü tutmak mecburiyetindeyiz. Büyükşehiriyle, iliyle, ilçesiyle, beldesiyle ülkemizin her belediyesini eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye Yüzyılı'na yakışır seviyelere getirmek peşindeyiz. Sandıkta bize verilen her oyun vebalini yaptığımız görevlerin her anında üzerimizde hissederek, aşkla, azimle, kararlılıkla çalışacak, üretecek farkımızı ortaya koyacağız. Biz asla şehirlerine ve oralarda yaşayan insanlara hiçbir şey vermedikleri halde çeşitli kavramların, değerlerin, sembollerin, ideolojik körlüklerin arkasına saklanarak koltuklarını koruma derdine düşenlerden olmadık, olmayacağız.

Biz hep yüreğimizdeki muhabbetle, zihnimizdeki projelerle, esirgemediğimiz emeğimizle, alnımızdaki terle geceli gündüzlü çalışmayla milletimizin kalbine girenlerden olduk. Her kim belediye başkanlığı, milletvekilliği, teşkilat yöneticiliği dahil siyaset yoluyla gelinen makamlara bu gözle bakmıyorsa AK Parti onun için doğru bir kapı değildir. Belediye başkanlığı vasıtasıyla şehrinin hadimliğine soyunmak yerine hakimliğine talip olanlar varsa AK Parti onun için doğru adres değildir. Şehrinin dertleri ile dertlenmeden, ülkesinin hedefleri ile bütünleşmeden, milletinin dertleri ile donanmadan sandığa gözünü diken varsa AK Parti onun için isabetli bir mecra hiç değildir. Taptuk Emre'nin kapısından içeri eğri odun bile sokmayan Yunus Emre misali milletimize karşı en küçük bir yanlışı, en küçük bir yamuğu olanın yeri AK Parti değildir. Kuruluş aşamasında adını erdemliler hareketi olarak belirleyen bir kadro olarak başka türlü bir siyaset anlayışını asla tasvip edemeyiz, böyle bir yola asla giremeyiz.

Hamdolsun bugüne kadar milletimizin karşısına hep bu şekilde çıktık. Belediyelerde 30 yıldır hükümete bu şekilde çalıştık. Ülkemizi bugünkü seviyesine bu şekilde getirdik. Geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla birlikte bu şekilde kazandık. İnşallah 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı'nın ilk mahalli idareler seçimlerinde belediyeleri yönetme sorumluluğunu yine bu şekilde üstleneceğiz.

Şunu çok açık ve net ifade etmek isterim; Asla geri adım attıramayacaklardır. Bizi yolumuzdan kesinlikle döndüremeyeceklerdir. Bizi ve ülkemizi hiçbir şartta teslim alamayacaklardır. Türkiye'nin artık tehditlerle ve sinsi oyunlarla hizaya getirilemeyecek bir ülke olmadığını er yada geç onlar da öğrenecek. Bunu tıpkı bir asır önce olduğu gibi yine onlara öğreteceğiz. İnşallah bunu da 85 milyon olarak hep beraber başaracağız.

YİNE CHP VE DEM PARTİ'Yİ HEDEF ALDI

Bir tarafta emperyalistler varken, diğer tarafta bunların piyonluğunu yapan siyasi çevreler ile sivil görünümlü beşinci kol unsurları var. Bu beşinci kol elemanları kimi zaman gönüllü, kimi zaman cehaletlerinden, kimi zaman da hasetlerinden dolayı emperyalistlere hizmet veriyorlar. Türkiye karşıtları siyasetten medyaya, geniş bir yelpazede devşirdikleri bu beşinci kol unsurlarını adeta parmaklarında oynatıyorlar. Esen rüzgara göre yön değiştiren, hiçbir ilkesi, sabitesi, kırmızı çizgisi olmayan bir kifayetsiz muhterislerle karşı karşıyayız. Samimi bir üzüntü ile ifade etmek isterim ki, ülkemizin ikinci büyük partisi hüviyetini taşıyan CHP, mevcut yönetim altında maalesef emperyalistlerin koç başlığına soyunmuş durumdadır. CHP'nin bölücü terör örgütünün güdümünden çıkamadığı için meşruiyet krizi yaşayan DEM'lilerle yaptığı işbirliği bu kirli oyunun en son sahnesidir. Gerçi bunların seçimlerde Meclis'te ve belediyelerde yaptığı iş birliği uzunca bir süredir gizli saklı devam ediyordu. Birlikteliklerini artık iyice afişe ettiler. Kandil uzantılarının ayakları altına kırmızı halılar sererek sırf onlar rahatsız olmasın diye Türk bayraklarını ve Atatürk resimlerini ortadan kaldırarak iş birliklerini aleni hale getirdiler. Birkaç ay öncesine kadar uğruna gözyaşı döktüğü bay Kemal'e mayıs seçimlerindeki hezimetin tüm faturasını yükleyen Özgür efendi daha bismillah demeden iradesini ve ipini terör örgütü temsilcilerine teslim etti.

Ayrıntılar gelecek…