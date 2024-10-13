AKP'nin Acı Kaybı! Ömer Çelik Duyurdu

AKP Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti. Önderoğlu'nun vefatını AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından duyurdu.

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AKP'nin Acı Kaybı! Ömer Çelik Duyurdu

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

AKP'nin Acı Kaybı! Ömer Çelik Duyurdu - Resim : 1

Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gençlik Kolları teşkilatımızın fedakar ve çalışkan mensubu Betül Önderoğlu kardeşimizi geçirdiği trafik kazası sonucu kaybettik. Çok üzgünüz. Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Teşkilatımızın başı sağ olsun."

AKP'nin Acı Kaybı! Ömer Çelik Duyurdu - Resim : 2
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
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Kaynak: Gerçek Gündem

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