AKP'li vekiller TÜGVA lansmanına akın etti: Bilal Erdoğan babasına övgü dizdi

Bilal Erdoğan, yönetiminde yer aldığı TÜGVA'nın yaz okulu lansmanında babası Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı.

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AKP'li vekiller TÜGVA lansmanına akın etti: Bilal Erdoğan babasına övgü dizdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) çocukları hedef almaya devam ediyor. 'Yaz okulu' adı altında faaliyet yürüten TÜGVA lansmanında Bilal Erdoğan, babasını övdü.

"Bakın Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa’da sıradan bir okulda okudu. Kaptan Ahmet Erdoğan’ın oğlu. O çalıştı ama çok çalıştı" diyen Bilal Erdoğan, babası Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu savundu.

"Cumhurbaşkanımız dünyaya yeri geldiğinde meydan okuyor. Yeri geldiğinde ise anlaşmazlıkları gidermek için çalışıyor" diyen Erdoğan, "Çok çalışırsanız sizler de Cumhurbaşkanımız gibi dünya çapında liderler olabilirsiniz" diye konuştu.

AKP'Lİ VEKİLLER TÜGVA LANSMANINDA

Programa, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AKP Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak ve Mesut Bozatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

Kaynak: AA

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