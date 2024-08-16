AKP'li Vekiller, Meclis'teki Saldırıyı Bu Sözlerle Savundu: 'Hakaret Edersen Cevabını Alırsın'

TBMM’deki Can Atalay oturumunda, Alpay Özalan’ın başlattığı ve AKP’li vekillerin sürdürdüğü saldırı hakkında peşi sıra paylaşım yapan AKP’liler, partililerinin saldırılarını savundu.

'HAKARET EDERSEN CEVABINI ALIRSIN'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu’nun paylaşımı şöyle:

"Burası TBMM dingonun ahırı değil, hakaret edersen cevabını da alırsın. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay teröristtir."

Köroğlu, eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun, DEM Partili Ali Bozan’a saldırısını da sahiplenmişti.

‘KİRLİ DİLİ SEBEP OLDU’

AKP Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise şunları söyledi:

"PKK Sempatizanı Ahmet Şık’ın kirli dili yüce meclisimize yakışmayan görüntülere sebep olmuştur. TİP ve DEM Partinin sıralarından ağza alınmayacak küfür ve hakaretler edilmiştir. Bizi bu millet buraya Cumhurbaşkanımıza, ailemize, karakterimize, partimize alçakça küfürler edilsin diye elbette göndermedi!"

'KONUNUN ÇÖZÜLMEMESİNİ İSTİYOR'

Eski AKP Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise saldırı hakkında şu paylaşımı yaptı:

“Görüntüler tabi ki tasvip edilemez; Ancak gözden kaçmasın; 8,5 yılı grup başkanvekilliği 13 yıl milletvekilliği yapmış biri olarak ifade ediyorum ki; olağanüstü davetle açılan TBMM’de ilk konuşmacı olarak Ahmet Şık'ı gösteren irade, konunun çözülmemesini istiyordur, net. Meclis konuşma ve eleştirme yeridir, küfür ve hakaret yeri değil! Vekile küfür seçmenine/millete küfürdür!”

NE OLMUŞTU?

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Can Atalay gündemiyle toplanan Meclis'te açılış konuşmasını yapmış ve AKP'lileri eleştirmişti. Şık'ın Meclis kürsüsünde yaptığı konuşma sonrası AKP’li vekiller Şık’a saldırırken, Alpay bu saldırıyı başlatan isim olmuştu. AKP'liler, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'e de şiddet uygulamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem