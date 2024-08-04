AKP’li Vekilden Şehir Hastanesi'ne Çat Kapı Ziyaret

AKP Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, çat kapı Kayseri Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Çopuroğlu, hastaları ziyaret etti.

AKP’li Vekilden Şehir Hastanesi'ne Çat Kapı Ziyaret

Meclisin kapanmasıyla beraber seçim bölgesi Kayseri'de ziyaretleri ile dikkat çeken AKP Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, vatandaşların takdirini topluyor. Gecenin ilerleyen saatine rağmen çat kapı ziyaretlerine Kayseri Şehir Hastanesi ile devam eden Çopuroğlu, hastalarla sohbet etti.
Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Çopuroğlu, sağlık çalışanları ile de sohbet etti.

Kaynak: İHA

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