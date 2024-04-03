AKP'li üst düzey isimden YSK'nın Van kararına tebrik

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, YSK’nın Van kararı hakkında yaptığı açıklamada, tarafsızlığını ve kararlılığını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

AKP'li üst düzey isimden YSK'nın Van kararına tebrik

Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Van Büyükşehir Belediyesi adayı olan ve yüzde 55 oyla seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararını kaldırarak, 4’e karşı 7 üyenin oyuyla mazbatanın Zeydan’a verilmesini kararlaştırdı.

'İsabetli Kararla Sonlandırıldı'

Kararın ardından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı Hayati Yazıcı, ''Van ilimizdeki belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı. Yüksek Kurulu ve sayın üyeleri içtenlikle kutluyorum'' ifadelerini kullandı.

Show TV'nin en sevilen dizisiydi; Ekran vedası yapacağı tarih Show TV'nin en sevilen dizisiydi; Ekran vedası yapacağı tarih
CHP'li vekillerden Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayılmasına tepki CHP'li vekillerden Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayılmasına tepki
Meteoroloji acil olarak uyardı! Yağış beklenen iller belli oldu Meteoroloji acil olarak uyardı! Yağış beklenen iller belli oldu
CHP'den genel seçime ilişkin 'kampanya' mesajı CHP'den genel seçime ilişkin 'kampanya' mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Güne 1 kaşıkla başlayanlar fişek gibi oluyor: Balın içine çörek otu karıştırıp yiyenler o problemlerden kurtuluyor. Bal ve çörek otu karışımı neye iyi gelir? Güne 1 kaşıkla başlayanlar fişek gibi oluyor
AYM'den belediyeler için flaş karar AYM'den belediyeler için flaş karar
İYİ Parti'de Akşener krizi; "Kurmaylarıyla arasındaki kriz derinleşti" "Kurmaylarıyla arasındaki kriz derinleşti"
Apar topar kadroya veda etti; NOW TV'de beklenmedik veda Apar topar kadroya veda etti; NOW TV'de beklenmedik veda
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kent sakinlerine veda etti: Demirel'in 'boş tencere' sözlerini hatırlattı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kent sakinlerine veda etti