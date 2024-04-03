AKP'li üst düzey isimden YSK'nın Van kararına tebrik

Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Van Büyükşehir Belediyesi adayı olan ve yüzde 55 oyla seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararını kaldırarak, 4’e karşı 7 üyenin oyuyla mazbatanın Zeydan’a verilmesini kararlaştırdı.

'İsabetli Kararla Sonlandırıldı'

Kararın ardından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı Hayati Yazıcı, ''Van ilimizdeki belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı. Yüksek Kurulu ve sayın üyeleri içtenlikle kutluyorum'' ifadelerini kullandı.