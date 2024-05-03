AKP'li Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken Osman Kavala çıkışı: "Yeniden yargılanmasına kim neden karşı çıkıyor?"

Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu yargılanan Osman Kavala ile ilgili AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkış geldi. “Osman Kavala'nın yeniden yargılanmasına neden karşı çıkıyorlar?” diyen Türkeş, Kavala'nın yargılanmasına ilişkin görüşlerini ifade etti.

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AKP'li Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken Osman Kavala çıkışı: "Yeniden yargılanmasına kim neden karşı çıkıyor?"

Gezi Parkı davası kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası alan Osman Kavala son günlerde yeniden gündeme geldi.

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AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen yazar Abdülkadir Selvi, “Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var?” sorusunu sormasının ardından gündeme getirdiği Gezi Parkı tutuklularıyla ilgili çok dikkat çeken bir çıkış da AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’den geldi.

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AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş Osman Kavala'nın yargılanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Türkeş'in paylaşımı şöyle:

"Osman Kavala'nın Yeniden Yargılanma Süreci:

Türkiye'nin hem uluslararası alanda hem de iç hukuk açısından önemli bir davası olan "Osman Kavala" davasının Avukatları Yargılamanın yenilenmesi dilekçesi vermişler. Malumunuz Osman Kavala 7 yıldır yargılanıyor ve tutuklu. Konu medyada yer aldı. Bir sürü (hukukçu) ve hukukçu sıfatı taşımayan kişiler davaya vakıf değilken ve en önemlisi dilekçenin tümünü görmeden konunun aleyhine fikir beyan etmeye başladılar. Ben şahsen merak ediyorum bu kişiler neye dayanarak ve neye karşı çıktılar.

A- Abdülkadir Selvinin meseleyi yazmış olmasına mı?

B- Osman Kavala'nın nihayet tahliye olma ihtimalinin yüksek olmasına mı?

C- Türkiye'nin uluslararası arenada haksız ithamlardan kurtulmasına mı?

D- Kendilerinin bunu akıl edememesine mi?

E- Onların oluşturmaya çalıştıkları gri ortamdan sislerin dağılıyor olmasına mı?

F- Düşünmek bile istemiyorum ama; acaba konunun iç hukuk ile çözülmesi ihtimali mi bazı çevreleri rahatsız ediyor?"

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