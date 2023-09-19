AKP'li Mustafa Şen: Rezil olduk, utandık, yerin dibine battık ama Erdoğan'ın umurunda değildi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu gecesini anlatırken "Tayyip Erdoğan gibi bir siyasi markayı ikinci tura bırakmışız, rezil olduk, utandık, yerin dibine battık" ifadesini kullandı.

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AKP'li Mustafa Şen: Rezil olduk, utandık, yerin dibine battık ama Erdoğan'ın umurunda değildi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu karşısında ikinci turda yüzde 52.16'yla kazanabildiği cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu.

Kırşehir'deki 36. Ahilik Haftası kutlamalarında konuşan Şen, "Biz 14 Mayıs'ta bir seçim yaşadık. Genel başkan yardımcıları olarak, tabii o akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına gelmemiz gerekiyor, diğer vekiller gibi değiliz, orada bulunmamız lazım. Cumhurbaşkanımızın hiç umurunda değil, kadere inanmış. Ne olacaksa o oluyor, buna inanıyor" dedi; ardından şunları kaydetti:

'REZİL OLDUK, YERİN DİBİNE BATTIK'

"Bizse yiyoruz kendi kendimizi çünkü Tayyip Erdoğan gibi bir siyasi markayı ikinci tura bırakmışız, rezil olduk, utandık, yerin dibine battık fakat onun umurunda değildi. Sonra düşündüm ki evet, onun öyle olması lazım, bizim de böyle olmamız lazım. Biz, utancımızdan yerin dibine geçmeliyiz. O ise kader planına iman etmiş, onunla devam ediyor ki olanda hayır olduğunu gördük.

AKP'li Mustafa Şen: Rezil olduk, utandık, yerin dibine battık ama Erdoğan'ın umurunda değildi - Resim : 1
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen.

Biraz sohbet ettik, gece yarısı oldu, dedi ki: 'Arkadaşlar, yarın saat 18.00'de MYK toplantımızı yapacağız.' Yahu Reis bir dur, bir dur yani dinlen. Gece saat 01.00 falan, yarın MYK toplantımızı yapacağız. MYK, bir yere mi kaçıyor? Yarın 18.00'de geldik arkadaşlar, oturduk, gündem maddesi ne? 2024 yerel seçimler. Arkadaşlar, 15 Mayıs akşamı seçimin ikinci turu devam ediyor."

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