AKP'li Vekilden Kafa Karıştıran Sözler: İşte O Zaman...

AKP Çan 8'inci ilçe Olağan Kongresi Çan Belediyesi Nadir Pazarbaşı Düğün Salonu ve Etkinlik Merkezinde gerçekleştirildi. Kongreye, AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, AKP Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider partili belediye başkanları, ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kongrede söz alan AKP Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "Ne zaman memleket mücadelesinden, muhalefetten vazgeçip, kendi aramızdaki kavgalara döndük. İşte o zaman mutlu olmadığımız sonuçlar aldık" diye konuştu.

Milletvekili Gider, bu seçimlerden iki tanesinde üzüldüklerini belirterek şöyle konuştu:

“Yenilmesek de üzüldük. Fakat o iki seçime de baktığımız zaman karşımızda bizi bu seçimlerde mağlup eden başka bir parti, başka bir siyasi hareket yoktu. Biz iki seçimde de kendi kendimizi yiyerek, birbirimizi üzdük. Ne zamanki bu memleket mücadelesinden, ne zamanki muhalefetten vazgeçip, kendi aramızdaki kavgalara döndük. İşte o dönemlerde biz mutlu olmadığımız sonuçlar aldık.

Derlenip, toparlandıktan sonra da bu millet dedi ki, ‘Ben Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun ekibine güveniyorum. Üzüldüğümüz seçimlerden sonra da bunu yaşadık. Bugün bu kalabalık bunun göstergesidir. Çünkü bu milletin hala AK Parti'den ümidi vardır. AK Parti'den beklentisi vardır. Biz de ona hizmet için bu yollardayız.”

Kaynak: İHA