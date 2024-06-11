AKP’li Metin Külünk’ten cemaatlere tepki: Türkiye’nin İslami kültürünü DAEŞ’leştirmek istiyorlar

AKP’li Metin Külünk, gittiği Kocaeli’nde cemaatlere tepki gösterdi. Siyasal islama eleştiriler yönelten Külünk, cemaatlere ilişkin de, “Türkiye’nin İslami kültürünü DAEŞ’leştirmek istiyorlar” dedi.

SİYASAL İSLAMA TEPKİ

31 Mart’ta partisinin aldığı yenilgide değinen Külünk, En Kocaeli’de şunları söyledi:

“Geçen gün KRT’de de söyledim. Ama kimse üzerine alınmadı. Siyasal muhafazakarlık, Anadolu dindarlığının kendisine verdiği gücü ucuz harcadı, konformizme kurban etti.

Üzülerek ifade ediyorum, herkes konforundan çok memnun. Zannettik ki iktidar olunca her şey bitti! Hayır, hiçbir şey bitmedi. Tam zıttı. Siyasal muhafazakârların iktidar-güç ilişkisini, iktidar-konfor ilişkisinde olması gereken hak, adalet ve sevgi temelli mekanizmayı inşa edememesinden dolayı çok ciddi bir çürüme var.

31 MART ÇÜRÜMEYE İTİRAZDIR

Siyasal muhafazakarlığın çürümesine olan itirazdır 31 Mart. 31 Mart’ta sandığın sert tepkisinin en önemli gerekçelerinden biri, ekranda başka ekranın arkasında başka, söylediği başka yaşadığı başka modellerin ortaya çıkardığı çürümedir. Eğer bunları konuşmazsak, bu yarayı saracak büyük Anadolu irfanı temelli vahdet aklını hak ve adaletle adım atmazsak.”

"DAEŞ’LEŞTİRMEK İSTİYORLAR"

AKP’leyle içli dışlı ilişkileriyle gündeme gelen cemaatler de Külünk’ün gündemindeydi. Cemaatlerin Türkiye’yi ‘IŞİD’leştirmek istediklerini’ söyleyen Külünk, şunları kaydetti:

“Siyasal muhafazakarlık tanımlamasına sadece siyasi partiler dahil değildir. Buna cemaatler de dahildir. Cemaatlerin de bu anlamda toplum nezdindeki karşılıkları dip seviyededir. Sokak güvenmiyor. Caminin imamı güvenmiyor. Cemaatin kendisi inanmıyor. Siyasal partiler de yöneticilere güvenmiyor. Peki ne olacak bu iş? Bu fatura kime çıkacak?

Söylüyorum: Anadolu medeniyet mezarlığı olur. Anadolu sadece insan mezarlıkları değil, medeniyet mezarlıklarıyla da dolu. Onun için Türkiye’nin İslami kültürünü DAEŞ’leştirmek (IŞİD) istiyorlar. Batı uygarlığının stratejik hedefi Anadolu irfanını tasfiye ederek yerine harici mantıkla şekillendirilmiş, bu topraklara ait olmayan Ortadoğululaşma kültürünü egemen haline getirmek.”

“TEKKELERE KİMSENİN KARŞI ÇIKTIĞI YOK”

31 Mart seçimlerinin en önemli özelliklerinden birinin halkın sandık üzerinden cemaatlere “Çekin artık elinizi devletten” dediğini savunan Külünk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu topraklarda cemaatlere, tekkelere kimsenin karşı çıktığı yok. Ama sen var olan gücünü devleti ele geçirmek için, siyaseti ele geçirmek için kullanırsan bu olmaz. Bunun en tipik örneği FETÖ’dür ve FETÖ devletin tamamını istemiştir. 31 Mart’ın en önemli sonuçlarından biri budur.

Sokak cemaatlere kibarca şunu söylemiştir: Mevzinize geçin ve iyi insan yetiştirin! Kimsenin gönül mimarisine bu anlamda kimsenin karışacağı yok. Ama bu gönül mimarisini iktisadi bir güç haline getirecek, var olan insan kaynaklarını siyaset üzerinden devlette konumlandırarak devleti kendi çıkarlarının aracısı haline getirme hakkını sana vermez arkadaşlar. Bu devlet de buna izin vermez. Vermemiştir de. Devlet yeniden yapılanmalı. Yeni zamana cevap verecek, Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda yeni bir tarih dizisi yazacak şekilde yapılanmalı. Bizi 1071 ve 1041’e kitleyenlerin kafalarının arkasında plan var."