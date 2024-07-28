AKP'li Kurmaylardan Dikkat Çeken Sözler: 'Bahçeli Erdoğan'a Resti Çekti, İttifakın Sigortası Özgür Özel'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bahçeli’nin yaklaşık yarım saatlik açıklamalarını değerlendiren bir AKP'li kurmaya göre MHP lideri AKP ile 'nişan atma' girişiminde bulundu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; aynı isim, Bahçeli'nin bu örtülü restinin karşılık bulmayacağını; AKP'nin Cumhur İttifakı'nın dağılmasını göze alamadığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın neden devam etmek zorunda olduğuna dair aynı kritik ismin değerlendirmesi ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili… AKP'li kurmayın aktardığına göre; Özgür Özel ve Cumhur İttifakı arasındaki bağ şöyle açıklanıyor:

'AKP 23 yıllık tarihinde seçmen nezdindeki en zayıf dönemlerinden birini yaşarken ittifakın bozulması, erken seçim demek. Bunu da en çok Özgür Özel ister. Popülerliği artmışken, Ekrem İmamoğlu da henüz bir tahkimat yapmamışken bu durumu fırsata çevirir.'

AKP'li kurmaya göre, MHP'nin yapacağı bir erken seçim çağrısının Özel ve CHP kanadında karşılık bulma olasılığı yüksek. Bu da Erdoğan’ın ve partisinin mevcut koşullar dahilinde göze alabileceği bir seçenek değil.