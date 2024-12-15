AKP’li Kurmaydan Dikkat Çeken Sözler: Bir Ara Bizimle Fotoğraf Dahi Çektirmiyorlardı, 31 Mart Travması Bitiyor

AKP’de ilçe kongreleriyle başlayan 8. Büyük Olağan Kongre takvimi il kongreleriyle devam ediyor. İl kongrelerinin Mart ayı öncesi tamamlanması hedeflenirken ardından da parti yönetiminde köklü değişimlerin yaşanmasının beklendiği büyük kongrenin toplanması bekleniyor.

KÖKLÜ DEĞİŞİM BEKLENTİSİ

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde ciddi kayıplar yaşayan AKP’de değişim beklentisi ise bir hayli yüksek. Parti kaynakları mevcut MYK üyelerinin büyük bir çoğunluğunun uzun süredir bu görevde olduğunu hatırlatarak 6 yıllık görev süresinin bu noktada yeterli olması gerektiğini ve yapılacak kongrede köklü değişim yaşanması gerektiğini ifade ediyor.

ERDOĞAN’IN MESAJI BEKLENTİYİ ARTIRIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 31 Mart’taki seçim yenilgisinin ardından parti içerisinde değişim yapacağına dair güçlü mesajlar vermiş olması, bu değişim beklentisini güçlendiriyor.

“ARTIK FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTİYORLAR”

Bir parti kurmayı, tamamlanan ilçe ve il kongrelerinden edindiği izlenimleri dile getirirken partideki kötü gidişin sona erdiğini; 31 Mart seçimlerinde yaşanan travmanın özellikle vatandaşta etkisini yitirdiğini ancak teşkilatlardaki bu atlatma sürecinin daha uzun sürdüğünü ifade etti.

AKP kurmayı, bir dönem vatandaşların kendileriyle fotoğraf çektirmekten dahi imtina ettiğini belirtirken, artık fotoğraf çektirmek istemelerini iyi bir gelişme olarak gördüğünü belirtti.

Kaynak: Gazete Duvar