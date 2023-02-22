AKP'li kurmay: Seçimler için yeni bir kampanya içeriği hazırlanacak

AKP'nin seçim kampanyasında öncelikli ana gündem maddesinin deprem olacağı belirtildi.

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AKP'li kurmay: Seçimler için yeni bir kampanya içeriği hazırlanacak

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; AKP'nin hazırladığı seçim kampanyası baştan sona yeniden ele alınacak. Kampanyanın içeriğini tamamen deprem oluşturacak.

AKP kurmayları, "Türkiye'de 6 Şubat'tan sonra çok şey değişti. Artık uzun bir süre depremi ve sonraki süreci konuşacağız. Seçimler de tamamen deprem gündemli olacaktır. Buna göre yeni bir kampanya içeriği hazırlanacak" dedi.

Önümüzdeki süreç, seçim kampanya ve seçim bildirgesinde de deprem öncelik olacak. Seçim bildirgesinin ana başlıklarını "Depremin etkilediği şehirleri yeniden ayağa kaldıracağız", "Yaraları hızla saracağız", "Memleketini terk edenleri geri getireceğiz" oluşturacak. Bunlara ilişkin proje ve hazırlıklar toplumla paylaşılacak.

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