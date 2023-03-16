AKP'li isim Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı: Sosyal medyada gündem oldu

Şen, "Son üç haftada üç araştırma yaptırdık. AKP'nin oy oranı yüzde 41 olarak görünüyor" ifadelerini kullandı. Şen'in ifadelerini duyan sosyal medya kullanıcıları "AKP'nin üst yönetimi bile bu oranları veriyorsa bu iş bitmiş" yorumlarını yaptı.