AKP'li isim Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı: Sosyal medyada gündem oldu
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulundu.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk ekranlarında yayımlanan Tarafsız Bölge'de AKP'nin yaptırdığı son anketleri açıkladı. Şen'in açıklamaları sosyal medyada gündem olurken, verdiği oy oranları da tartışma yarattı.
Şen, "Son üç haftada üç araştırma yaptırdık. AKP'nin oy oranı yüzde 41 olarak görünüyor" ifadelerini kullandı. Şen'in ifadelerini duyan sosyal medya kullanıcıları "AKP'nin üst yönetimi bile bu oranları veriyorsa bu iş bitmiş" yorumlarını yaptı.
Şen'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle oldu:
Haftada 3-4 araştırma yapıyoruz. Bunu daha önceden ayda bir olarak yapıyorduk. 10 gün içinde bu araştırmaları yapıyoruz. Yapılan araştırmalar birbirini test etsin istiyoruz. Alt ve üst eşiklere bakıyoruz.